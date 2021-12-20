Одной из версий смерти магаданского депутата назвали суицид

Погибший депутат Магаданской гордумы Александр Крамаренко, которого обвинили в отстреле гусей, мог покончить с собой, заявили в региональном СУ СК РФ. По словам старшего помощника руководителя ведомства Андрея Макарова, самоубийство — одна из версий, которую рассматривают следователи.

Макаров сообщил, что по факту смерти Крамаренко начата проверка, проводится экспертиза. Сотрудники СК беседуют с родственниками и свидетелями, изучают видео с камер наблюдения в офисе погибшего, написало РИА «Новости».

«У следствия несколько версий произошедшего, в том числе убийство и самоубийство», — сказал собеседник агентства.

Фото с десятками убитых гусей, на котором узнали Крамаренко, появилось в Сети этим летом. Из тушек птиц была выложена надпись «Чукотка 2021». Против депутата было возбуждено дело об отстреле почти 180 гусей на охоте. Ущерб составил более 700 тысяч рублей.

Крамаренко утверждал, что на фото на самом деле перьевые чучела птиц для охотников, а не убитые гуси. По его мнению, снимок был отредактирован в фотошопе.