Обвиняемый в массовом отстреле гусей депутат погиб в Магадане

Депутат городской думы Магадана Александр Крамаренко найден мертвым у себя в офисе. Ранее его обвиняли в массовом отстреле гусей на Чукотке. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«Что именно произошло, следствию предстоит разобраться. Был огнестрел… Сейчас проводится проверка», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в соцсетях появилось фотография, на которой охотник стоял на фоне надписи «Чукотка 2021», которая была выложена из более чем сотни тушек убитых гусей. Пользователи подвергли критике действия охотника и массовое убийство птиц.

Прокурор Чукотки поручил полиции провести проверку. Выяснилось, что на фото изображен депутат городской думы Магадана Александр Крамаренко. В отношении него СУ СК РФ по Чукотскому округу возбудило уголовное дело об отстреле почти 180 гусей. Ущерб составил более 700 тысяч рублей.

Крамаренко родился 23 апреля 1962 года в городе Кременчуг Полтавской области. Окончил мореходную школу Клайпеды по специальности «Матрос — моторист 1 класса». После приезда в Магадан занимался бизнесом, в последнее время — пассажирскими перевозками. Дважды избирался депутатом в городскую думу Магадана.