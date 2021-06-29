Чукотский СК завел дело после фото с надписью из мертвых гусей

Следователи завели дело о незаконной охоте после публикации фото, на котором охотник выложил из трупов гусей надпись «Чукотка-2021». Об этом сообщили на сайте чукотского управления СК.

Охотнику может грозить до пяти лет тюрьмы.

По предварительной оценке департамента природных ресурсов и экологии Чукотки, ущерб от незаконной добычи гусей оценивается более чем в 700 тысяч рублей. Охотник убил не менее 178 особей. Предположительно, скандальной снимок был сделан в период с 14 по 17 мая примерно в 60 километрах от Анадыря. Расследование продолжается.

Личность охотника до сих пор не установлена. Хотя этим случаем уже заинтересовалась прокуратура, была организована проверка.

Чукотский охотник убил около сотни гусей и выложил из трупов животных надпись на снегу. Живодер сфотографировал эту композицию. Снимок разлетелся по социальным сетям и в конце мая привлек внимание СМИ. Многих пользователей возмутил такой поступок.

В Красноярском крае ранее медведь напал на туристическую группу и убил подростка.