Охотник на Чукотке выложил надпись из трупов гусей. Прокуратура заинтересовалась им

На Чукотке охотник убил около сотни гусей и выложил из них надпись на снегу. Снимок мужчина опубликовал в соцсетях, что большинству подписчиков не понравилось. В результате местная прокуратура организовала проверку.

«Охота на гуся, Чукотка-2021. Ставьте лайки», — подписано фото, выложенное на странице в Instagram Hunting_in_siberia два дня назад.

Эта группа создана, чтобы охотники Сибири рассказывали о своей добычи и делились фотографиями. На нее подписано более 64 тысяч людей.

За это время пост набрал около тысячи лайков. Но негативных комментариев под ним также много. Почти каждый первый возмутился количеству убитых птиц.

«Выкладывать надписи с добытым — это уже за гранью, мне кажется», — написал sergeitayga.

«Куда столько? Какая норма? Сколько человек было на охоте?» — возмутился denis82831.

«Стыдно! Еще охотник называется», — отметил с сожалением solomon200606.

Многие предположили, что охотник, наверное, из голодного края, раз ему понадобилось столько дичи. Также подписчики обратили внимание, что мужчина явно переборщил.

«Стыдно за таких! Настоящий охотник никогда не возьмет больше, чем ему нужно! Да еще и надписи из трупов делать», — написала anastasiamatveeva6108

В результате случаем заинтересовалась прокуратура. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«По поручению прокурора региона Константина Прохорова проводится проверка сведений, опубликованных в интернете о результатах охоты на птицу», — говорится в тексте.

В ведомстве отметили что в социальных сетях была размещена информация о результатах охоты на птиц и, возможно, она говорит о нарушениях требований законодательства.