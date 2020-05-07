Отсутствие массовых мероприятий вовсе не значит, что 9 мая россияне не будут чествовать ветеранов. Наоборот, так поздравление получится еще более трогательным и поможет всем объединиться, не выходя из дома. «360» собрал главные мероприятия, в которых можно принять участие.

День Победы

Главное условие всех мероприятий на 9 Мая — не выходить из дома. «Волонтеры Победы» по инициативе Василия Ланового предложили всем выйти на балконы своих квартир и в 19:00 исполнить композицию, которая стала символом этого праздника, — «День Победы».

Свое участие в акции уже подтвердили президент Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Если хочется добавить изюминки, то «День Победы» можно попробовать спеть и на другом языке. На сайте pobeda-2020.ru 8 мая откроется панель с сервисом караоке с текстом знаменитой песни на языках народов России и стран мира. Всего загрузят более 100 переводов.

Участники смогут самостоятельно записать свое выступление, чтобы потом опубликовать его в интернете и принять участие в конкурсе. Лучшие ролики покажут по телевидению.

Бессмертный полк

Еще один символ 9 Мая в России — «Бессмертный полк» — в этом году тоже пройдет удаленно. Чтобы принять участие в акции, нужно загрузить фотографию героя и заполнить специальную форму на сайте «Бессмертного полка».

Фотографии героев-фронтовиков от пользователей 9 мая будут показывать более чем на 200 медиаэкранах Москвы, в online-кинотеатре Okko и на портале «Бессмертного полка России».

Окна Победы

Традиционно на 9 Мая города России преображаются. В этот раз атмосферу праздника можно создать и у себя дома. Росмолодежь организует акцию «Окна Победы».

На сайте выложены трафареты и инструкции, как прикрепить изображения на свои окна или стены. Доступны георгиевские ленты, красные звезды, слова благодарности в адрес ветеранов.

Георгиевская ленточка

Другая полюбившаяся акция — «Георгиевская ленточка», — несмотря на все ограничения, тоже не отменяется. И хотя на улицах ленточки сейчас раздавать нельзя, но распространять их в магазинах, на заправках и в аптеках разрешается. На сайте проекта опубликованы адреса, где можно взять ленточку.

«Волонтеры Победы» предлагают опубликовать фотографии с георгиевскими ленточками в соцсетях, снабдив тегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома. Если главного атрибута Дня Победы не досталось, можно просто выложить Stories в Instagram. Для этого в соцсеть уже загрузили электронную фоторамку с лентой.

Авиапарад и салюты

Даже в условиях пандемии жители смогут посмотреть парад, но только воздушный. В Минобороны анонсировали авиапарады в 47 городах, в том числе во всех городах-героях на территории Российской Федерации и в пунктах дислокации авиационных частей. В них будут участвовать почти 600 единиц техники — самолеты и вертолеты.

Посмотреть воздушный парад можно будет с балконов или по телевизору. Он начнется в 10:00.

Салюты тоже будут, но и их нужно будет смотреть только с балкона или по телевизору. Это важно для безопасности, чтобы избежать большого скопления людей в одном месте.

Поздравим ветеранов вместе!

День Победы отмечают в знак благодарности тем, кто не пожалел себя и отправился воевать с врагом. Чтобы сказать спасибо ветерану, необязательно посещать его лично. На «360» есть проект «Поздравим ветеранов вместе!».

Достаточно нажать на кнопку поздравить, чтобы узнать историю одного из трех тысяч ветеранов, которые живут в Московской области. Ему можно записать видеопоздравление, и мы обязательно передадим его адресату.