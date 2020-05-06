Весь мир споет «День победы» на разных языках. Для этого запустили специальный сайт

9 мая в каждом регионе России, а также в других странах мира пройдет международная патриотическая акция «День Победы». Ее участники исполнят знаменитую песню на своих родных языках. Теперь в сети появился сайт, который поможет им справиться с этой задачей.

Акцию запустил самый знаменитый исполнитель этой легендарной песни — Лев Лещенко. Его призыв поддержали и другие российские знаменитости — Надежда Бабкина, Николай Басков, Михаил Галустян, Евгений Петросян, Александр Коган, а также другие известные люди страны.

Поучаствовать в акции может каждый желающий, не выходя из дома. Для этого необходимо спеть песню «День Победы» на своем родном языке. Для этого нужно зайти на сайт pobeda-2020.ru, где работает интерактивная панель с сервисом караоке. Там же приведен перечень песни «День Победы» на более чем сотне языков народов России и мира. Полноценно эта панель заработает уже с 8 мая.

Принять участие можно не только в самой патриотической акции, но и в конкурсе. Для этого нужно записать свое исполнение на видео и отправить ролик на оценку жюри. Лучшие работы покажут по центральным телеканалам страны.

В акции будут участвовать известные политики и знаменитости, экипаж МКС, главы национальных субъектов России, российские военнослужащие в Сирии, а также жители постсоветского пространства и иностранных государств.

Проект «День Победы на разных языках» реализуют благодаря организационному комитету партии «Единая Россия» «Наша Победа». В качестве партнеров международной патриотической акции выступают Федеральное агентство по делам национальностей, Россотрудничество, Роспечать, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов, движение «Волонтеры Победы».