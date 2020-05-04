Почти 600 самолетов и вертолетов задействуют на авиапарадах на 9 Мая

В воздушных парадах на 75-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне задействуют около 600 самолетов и вертолетов. Об этом объявили в Минобороны России.

«В рамках проведения мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, спланирован пролет парадного строя авиации в 47 городах, в том числе во всех городах-героях на территории Российской Федерации и в пунктах дислокации авиационных частей», — сказал представитель Минобороны, его цитирует ТАСС.

В ведомстве уточнили, что над российскими городами пролетят 597 воздушных средств.

Из-за распространения коронавируса в России отменили все массовые мероприятия. Запрет коснулся и парада Победы на Красной площади. Вместо этого в российских регионах проведут авиапарады и устроят праздничные салюты. Президент Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам.

Репетиция авиапарада в Москве прошла 4 мая. «360» снял пролеты военной техники на видео.

Объявляя об отмене парадов, Владимир Путин сказал, что Россия почтит память ветеранов, когда эпидемиологическая ситуация нормализуется. Новая дата парада пока не объявлена.