«С удовольствием это сделаю»: Путин захотел выйти на балкон и спеть «День Победы» с россиянами

Россиянам предложили 9 мая выйти на балконы и всем вместе спеть «День Победы». Президент Владимир Путин поддержал эту идею и пообещал поучаствовать.

«С удовольствием это сделаю, мне нужно только выбрать форму своего участия. Я подумаю над этим обязательно. Но даже не сомневайтесь — я буду душой и сердцем вместе с вами», — приводит слова Путина РИА «Новости».

Перед этим участники общероссийской акции «МыВместе» и представители движения «Волонтеры Победы» рассказали главе государства об инициативе народного артиста СССР Василия Ланового. Речь шла о том, чтобы ровно в 19:00 9 мая все россияне вышли на балконы и спели песню «День Победы».

В этом году празднование 75-летия Победы перенесли из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, 9 мая состоится традиционная акция «Бессмертный полк». Только проходить она будет в онлайн-формате. Также для жителей готовят торжественный салют и авиационный парад. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пока никто не может назвать даты, на которые перенесут парад Победы.