Москвичей предостерегли от походов на салют 9 мая. Посмотреть его можно и по телевизору

За всеми, кто выйдет на улицы, будут следить усиленные наряды полиции. Поэтому лучше всего остаться дома и посмотреть все с балкона либо по телевидению, сказал мэр.

Выйти к смотровым площадкам и набережным в День Победы все равно не получится — все они будут закрыты, места будут патрулировать правоохранительные органы. Ранее руководитель столичного Главконтроля Евгений Данчиков посоветовал не отмечать праздник запуском собственных салютов. По его словам, все, кто нарушит режим самоизоляции, получат штрафы.

Как заявил мэр Москвы, в столице реальных заболевших — больше, чем в официальной статистике по COVID-19 — их около 300 тысяч, а это — около 2% населения Москвы. Собянин ссылается на данные скрининговых исследований.

В столице из-за возросшего количества зараженных усиливают ограничительные меры. Так, с 12 мая в городе вводится режим обязательного ношения масок и перчаток во всех общественных местах.