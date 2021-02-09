Вакцина AstraZeneca не справится с «южноафриканским» штаммом коронавируса. Что делать ЮАР?

В октябре 2020 года в Южной Африке выявили новый штамм коронавируса. Сейчас он доминирует в ЮАР, причем в стране решили не торопиться с прививками из-за данных о низкой эффективности против него препарата AstraZeneca. Впрочем, альтернатива у государства все равно есть.

Южноафриканская мутация SARS-CoV-2 по-своему коварна. Местные ученые пришли к выводу, что она повышает риск повторного заражения после COVID-19. Результаты их исследования в январе опубликовал портал MedicalXpress.

Оказалось, что штамм научился обходить иммунную защиту. По мнению специалистов, эта разновидность коронавируса сможет обойти защиту организма даже после вакцинации уже существующими в мире препаратами.

Ушел в мир

Мутировавший вирус уже выявили на Кубе — у путешественника, который переносил болезнь без каких-либо симптомов. Заразившиеся им есть в Канаде, отмечал телеканал CTV. Причем люди не только не выезжали из страны, но и не контактировали с побывавшими за границей. Нашли «южноафриканский» штамм и в американском штате Южная Каролина, сообщало местное управление здравоохранения.

Некоторые страны закрыли свои границы для иностранцев, в том числе из-за распространения этого и «британского» штаммов. По предварительным данным, «южноафриканская» мутация тоже заразнее обычной.

В клинических испытаниях вакцины британско-шведской компании AstraZeneca в ЮАР принимали участие более двух тысяч человек, сообщило издание Financial Times. Они показали, что две дозы препарата не защитят привившихся от слабых и среднетяжелых форм заболевания, которые вызываются новым штаммом.

В AstraZeneca заявили об «относительной малой» выборке пациентов и указали, что результаты исследования пока не получили экспертную оценку. Вакцина, считают в компании, поможет предотвратить тяжелое течение болезни. Информацию о возможной неэффективности препарата в ВОЗ восприняли тревожно, но сослались на предварительность полученных данных.

Тем не менее ЮАР этого хватило, чтобы приостановить реализацию плана по вакцинации. Решение озвучил министр здравоохранения страны Звели Мкхизе, слова которого привел портал Independent Online.

Вакцина AstraZeneca у нас останется, <…> пока ученые не дадут нам четко понять, что мы должны делать Звели Мкхизе министр здравоохранения ЮАР

ЮАР закупила AstraZeneca до публикации результатов испытаний.

Решение уже есть?

Одинаково эффективен против новых штаммов SARS-CoV-2 оказался «Спутник V», рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«На данный момент ученые сообщают нам, что наша вакцина имеет такой же уровень эффективности для новых вариантов вируса», — процитировал его ТАСС.

Российскую вакцину «Спутник V» уже зарегистрировали для прививок более чем в 20 странах. Скоро их количество достигнет 25.

Журнал The Lancet опубликовал результаты испытаний препарата, показавшего эффективность 91,6%. При этом антитела к возбудителю получили 98% вакцинированных. Результат оказался одним из лучших среди всех вакцин против коронавируса.