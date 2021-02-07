ВОЗ встревожила возможная неэффективность вакцины AstraZeneca против штамма ЮАР

Она утвердительно ответила на вопрос, обеспокоило ли ее сообщение о недостаточной эффективность вакцины AstraZeneca против мутировавшего коронавируса. Ван Керкхове отметила, что в понедельник эксперты Всемирной организации здравоохранения встретятся с производителем вакцины, чтобы выяснить причину такого поведения препарата.

«Пока есть только предварительные исследования, предполагающие снижение эффективности, но пока они не опубликованы. Наша независимая группа экспертов по вакцинации соберется для обсуждения этого вопроса, а также, чтобы определить, что это значит для других вакцин», — заявила ван Керкхове.

Специалист подчеркнула, что это в очередной раз подтверждает позицию ВОЗ, о том, что одной безопасной и эффективной вакцины недостаточно.

«Мы не можем полагаться только на один продукт, так что определенно нам нужно продолжать работать и двигаться вперед», — пояснила она свою мысль.

При этом она отметила, что несмотря на обилие уже появившихся в разных странах препаратов самой вакцины все еще недостаточно. Представитель ВОЗ отметила, что прививки должны получить все группы риска. В особенности пожилые люди, которые подвержены риску тяжелых заболеваний, и медики. Но пока с поставленной задачей справились только несколько стран.

Также она подчеркнула, что необходимо продолжать соблюдать меры предосторожности и изолировать инфицированных людей, чтобы исключить последующую передачу вируса.

Выявленный впервые в ЮАР штамм коронавируса B.1.351 может повторно заразить человека, который уже перенес инфекцию. Новая версия возбудителя научилась обходить естественную иммунную защиту. Специалисты пока не выяснили способен ли новый штамм преодолевать антитела, выработанные после вакцинации.