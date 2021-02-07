РФПИ анонсировал регистрацию «Спутник V» еще в нескольких странах. Их число вырастет до 25

На сегодняшний день вакцину «Спутник V» зарегистрировали для прививок населения в 21 стране.

«К концу следующей недели мы ожидаем, что всего 25 регуляторов, 25 стран одобрят нашу вакцину», — заявил Дмитриев.

Интерес других государств к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» сильно вырос после публикации результатов третьего этапа клинических испытаний в международном медицинском журнале The Lancet. Создатели препарата доказали, что эффективность прививки составляет 91,6%. Антитела к возбудителю выработались у 98% привитых добровольцев. Это один из лучших показателей среди всех мировых вакцин от коронавируса. Кроме того, сформированная в организме защита даже в случае заражения позволит перенести инфекцию в легкой форме.

Многие отметили меньшие требования для транспортировки российского препарата в отличие от других вакцин. Также стоимость «Спутника V» оказалась одной из самых низких.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» — это двухкомпонентный векторный препарат. В его основе лежат два редких аденовируса, вызывающих простуду. Специалисты внедрили в них РНК белка, который помогает коронавирусу атаковать клетки. Для вакцинации нужно сделать две инъекции с разницей в 21 день. Максимальный иммунитет вырабатывается на 28 день после первой прививки.