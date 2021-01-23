Южноафриканский штамм коронавируса выявили на Кубе

Южноафриканский штамм COVID-19 обнаружен на Кубе у туриста, который прибыл из-за границы. Медики не исключают распространения этого и других штаммов на острове. С таким заявлением выступила директор Центра исследований, диагностики и справочной информации Института тропической медицины Мария Гуадалупе Гусман.

«Здесь, на Кубе, уже представлен южноафриканский штамм. Он был обнаружен у бессимптомного путешественника, который был изолирован, равно как и лица, которые с ним контактировали», — приводит издание Diario de Cuba слова Гусман.

Она также добавила, что имеющиеся данные не позволяют исключить, что эта мутация коронавируса уже распространилась по острову. При этом она отметила, что вероятно растущие цифры заболеваемости скорее следует связывать со снижением бдительности среди граждан.

Как показали предварительные исследования, южноафриканский штамм так же, как и «британский», — более заразен, но на сегодняшний день нет данных о том, что он влияет на заболевания.

В конце декабря в Японии выявили первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса. Медики 19 декабря взяли анализ у 30-летней женщины, приехавшей в страну из ЮАР. Результаты показали, что у нее коронавирус. После специалисты из национального НИИ провели еще ряд исследований и выяснили, что у нее мутировавший вирус, получивший распространение в ЮАР.