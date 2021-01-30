СМИ: Франция, Чехия и Германия запретили въезд для иностранцев из-за коронавируса

Сразу несколько европейских стран ограничили въезд для иностранцев из-за распространения коронавируса. Речь идет о Франции, Чехии и Германии.

По данным Reuters, правительство Франции с 31 января запретило въезд жителям стран вне Евросоюза, кроме особых случаев. Граждане из стран ЕС будут обязаны сдавать тест на коронавирус при въезде. Исключение сделали для жителей приграничных районов и водителей большегрузных автомобилей. Власти считают, что эти меры помогут избежать локдауна в стране.

DW сообщила, что Германия ограничила въезд в страну из Великобритании, Португалии, Ирландии, Бразилии и ЮАР. Запрет начал действовать с 30 января и продлится до 17 февраля. Исключения сделали для граждан Германии и лиц с видом на жительство, которые возвращаются из-за границы.

По данным издания iROZHLAS, власти Чехии с 30 января запретили въезд иностранным гражданам кроме тех, кто путешествует по работе, учебе, семейным делам и состоянию здоровья. Всем прибывающим в страну обязательно предъявляю тест на коронавирус с отрицательным результатом.