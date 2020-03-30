Правительство обновило список товаров первой необходимости. Сигареты выбыли

Кабмин исключил из новой версии перечня непродовольственных товаров первой необходимости табак и запчасти, но в регионах список могут изменить, исходя из местных санитарно-эпидемиологических условий.

В документе, опубликованном на сайте правительства, из пункта «детские товары» были выделены подгузники, пеленки, шампунь, крем от опрелостей, бутылочка для кормления и соска-пустышка.

Был конкретизирован список «санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей». В нем теперь указаны медицинская маска, салфетки сухие и влажные, антисептик, туалетное и хозяйственное мыло, зубные щетка и паста, туалетная бумага, гигиенические прокладки и стиральный порошок.

Предыдущий вариант перечня был обнародован 28 марта. В него входили 23 позиции, участникам их поставок разрешалось работать во время нерабочей недели, объявленной президентом РФ.

В России зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом. Умерли восемь пациентов, 64 — выздоровели.