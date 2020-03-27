Что не работает

С 28 марта прекращают работать рестораны, кафе, бары и другие точки общепита. Исключением будут лишь заведения, которые доставляют блюда. Они могут продолжить работу на вынос, но залы с посадочными местами должны быть закрыты.

Перестают работать все рынки и магазины, кроме продуктовых и аптек. Супермаркеты могут продолжать продажи, но только на доставку товаров.

Парикмахерские, спа-центры, салоны красоты и другие организации, услуги которых требуют личного посещения.

Парки, музеи-заповедники, зоопарки и другие территории общегородского значения, где подразумевается большое скопление граждан.

Будут отдыхать библиотеки, детские развлекательные центры, игровые комнаты, катки, аттракционы, аквапарки, боулинги и бильярдные.

Торгово-развлекательные центры будут частично открыты.

Всем кинотеатрам рекомендовано закрыться еще с 23 марта. В нерабочую неделю они также попадают под запрет.

Учебные заведения и учреждения дошкольного образования не стали исключением из правил. С 30 марта по 5 апреля все школы, вузы и детские сады работать в России не будут.

С 21 марта свою деятельность прекратили спортивные центры, бассейны и аквапарки.

МФЦ будут вести предварительную запись на услуги, которые невозможно выполнить или получить в электронном виде.

Что работает

Продуктовые магазины, рынки и организации, продающие товары первой необходимости (средства гигиены, спички, свечи, антисептики, средства защиты).

Все онлайн-магазины могут продолжать свою деятельность и доставлять покупателям товары.

Банки будут работать на следующей неделе. Все операции по выдаче юрлицам кредитных средств будут проходить в штатном режиме. Работа офисов банка остается на усмотрение организаций. Список работающих отделений можно найти на сайте. Кроме этого, будет обеспечена работа всех дистанционных услуг, онлайн-переводы, мобильные банки и банкоматы.

Больницы, поликлиники и стоматологии остаются на страже нашего здоровья, но с небольшими изменениями. Поликлиники не ведут амбулаторный прием. А стоматология принимает только в случае острой боли.

Транспорт будет ходить. Его тщательно дезинфицируют. Чтобы обезопасить пассажиров власти временно отменили льготный проезд школьникам и пенсионерам. Самым безопасным на время пандемии назвали личный транспорт.

Органы власти всех уровней также продолжат свою работу.

Это не каникулы

Важно понимать, что нерабочая неделя — это не каникулы. Это необходимая мера для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и возможность избежать итальянского сценария развития эпидемии.

«Сидите дома! Это не каникулы, и если вы выйдите на улицу, вирус вас поразит», — посоветовала врач-реаниматолог в передаче «60 минут» Ирина Шлычкова, которая работает в Италии.