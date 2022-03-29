Члены нацбатов пытаются бежать из Мариуполя, прикидываясь женщинами и трупами. Но шансов у них мало

Бойцы националистических батальонов всеми доступными способами пытаются сбежать из Мариуполя. Они прячутся в больницах и школах, прикидываются мирными жителями и пытаются выехать, переодевшись в женскую одежду. Но ответить за содеянное все равно придется.

Российские военные рассказали, как проходит зачистка Мариуполя. Члены националистических батальонов всеми правдами и неправдами стараются сбежать из города.

Прикинуться женщиной или трупом

Украинские радикалы не брезгуют самыми циничными способами, чтобы спастись. Например, один из боевиков «Азова»* бежал из Мариуполя, спрятавшись в машине для перевозки трупов среди мертвых тел. А когда оказался вне города, решил похвастаться этим в Twitter.

«Жив, уже на территории большой Украины. Спасибо командованию, спасибо парням, которые воплотили это в жизнь. Спасибо судьбе, которая дала мне второй шанс», — написал он.

Националист даже выложил фотографии побега, однако почти сразу удалил публикацию. Тем не менее ее успели заметить — теперь на выездах из города наверняка станут проверять и машины для перевозки трупов.

Также среди боевиков «Азова»* распространен и другой способ — бросить форму и оружие и переодеться женщиной. Мастеров таких перевоплощений периодически ловят российские военные.

Однако некоторым все же удается сбежать — они стремятся на подконтрольные Украине территории или хотя бы в мирные районы, освобожденные российскими военными. Там вчерашние боевики прикидываются гражданскими, чтобы избежать суда за преступления.

Признаки боевика

Однако, по словам российских военных, боевика видно не только под женской одеждой, но и под прикрытием мирного жителя. Дело в том, что на человеке, принимавшем участие в боевых действиях, остаются соответствующие следы. Их легко обнаружить, если знать, куда смотреть.

Например, химические детекторы легко выявляют частицы пороха и взрывчатки на одежде и коже. Если человек использовал огнестрельное оружие, это будет заметно — даже самое тщательное мытье рук тут не поможет. Военная амуниция, например, бронежилет и автомат, тоже оставляют на теле следы.

Есть и другие признаки. Бойцы националистических батальонов часто делают себе татуировки с символикой войск: свастика, кресты, орлы, а также символы самих батальонов и многое другое.

Причем некоторые националисты поняли, что эти отличительные знаки легко их выдают, так что пытались избавиться от татуировок подручными методами, например, срезать их. У задержанных находили обширные повреждения кожного покрова на руках, ногах, груди и спине.

Ответить по закону

Украинские националисты боятся попасть в плен, а потому отсиживаются в жилых домах, больницах и школах, если не могут бежать. Многие уже знают, что про их военные преступления известно, а значит, попав в плен, они за все ответят сполна. Боевикам уже пообещали расплату по примеру Нюрнбергского процесса за пытки российских военнопленных и издевательства над мирным населением.

Единственный шанс избежать военного суда националисты видят в побеге. Однако даже если боевик удачно прикинется женщиной или гражданским, на выезде из города у него попросят документы. Тогда его вычислят по спискам участников нацбатальонов и привлекут к ответственности.

* Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.