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    16 марта 2022, 22:39

    Пушилин рассказал о способе вычислить бойцов нацбатальона «Азов»

    Глава ДНР Пушилин: бойцы нацбатальона «Азов» бегут из Мариуполя в гражданской одежде

    Анатолий Минкин

    Боевики украинского националистического батальона «Азов»* пытаются выбраться из освобожденного Мариуполя, переодевшись в гражданскую одежду. Но их выдают татуировки, по которым их можно опознать. Об этом в эфире Первого канала рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Пушилин рассказал о способе вычислить бойцов нацбатальона «Азов»

    Он пояснил, что украинские националисты регулярно предпринимают попытки бегства из Мариуполя, но уйти без последствий получается не у всех.

    «Они пытаются маскироваться под обычных гражданских лиц, но, как правило, их выдает та оплошность, которую они допустили, не думая на перспективу — у многих из них татуировки со свастикой и прочими символами нацистского характера», — рассказал Пушилин.

    Глава ДНР подчеркнул, что некоторые отчаянные боевики пытаются срезать наколки ножом, чтобы переместиться в безопасное место.

    Сегодня стало известно, что в Мариуполе ликвидировали главного идеолога националистического батальона «Азов»* Николая Кравченко по кличке «Крук». Его смерть подтвердил основатель военизированной группировки Андрей Билецкий.

    Боевики «Азова»* на протяжении нескольких недель удерживали жителей Мариуполя и не давали им эвакуироваться по гуманитарным коридорам. Объявленные российскими войсками режимы тишины они использовали для перегруппировки и накопления дополнительного вооружения.

    *«Азов» — запрещенное в России радикальное объединение