Checkmatе и самолет-лаборатория на МАКС-2021. Чем запомнился авиасалон

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 завершил свою работу. Его участниками стали сотни компаний из десятков стран мира. Салон подтвердил статус крупнейшего делового мероприятия: объем контрактов и соглашений о намерениях достиг 265 миллиардов рублей. За время работы авиасалона его посетили больше 135 тысяч участников и гостей. МАКС-2021 стал местом проведения премьерных показов мирового масштаба. «360» составил обзор на самые главные и интересные новинки.

В этом году МАКС проходил в условиях пандемии коронавируса, но несмотря на это выставка смогла сохранить свой масштаб. Свои экспозиции разместили 538 российских компаний и 91 иностранный участник из 20 стран. Прорывом для авиасалона стало использование гибридного формата. Благодаря ему удалось привлечь 202 зарубежные компании из 53 стран. Таким образом, в выставке приняли участие 831 экспонент из 56 стран мира.

«Шах и мат»

Большой интерес вызвал новейший легкий тактический самолет Checkmate. В переводе это означает «шах и мат», или «разгром».

Этот военный истребитель способен разгоняться до двух скоростей звука, а в кабине пилота установлена новая система управления с искусственным интеллектом. Дальность полета истребителя составляет три тысячи километров. Борт способен нести в отсеках вооружение массой 7,4 тысячи килограммов. Специалисты уже успели назвать его уникальным и предрекли ему большое будущее.

Источник фото: телеканал «360»

Высоко оценили Checkmate и зарубежные СМИ, но ложку дегтя добавили на Украине.

Самолет-лаборатория

На МАКС-2021 прошел первый испытательный полет российского самолета-лаборатории Як-40ЛЛ.

Он оснащен гибридной силовой установкой на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя. Гибридную силовую установку дополняет два штатных турбореактивных двигателя. В нее входит блок аккумуляторных батарей и электродвигатель мощностью 500 киловатт или 680 лошадиных сил.

В установку также входит энергоузел, который состоит из турбовинтового двигателя и подключенного к нему электрогенератора. Электрический мотор на 5-20% экономичнее аналогов, поскольку используется криогенное охлаждение и высокотемпературные сверхпроводниковые технологии.

Магистральный, пассажирский и многоцелевой самолеты

Новейший магистральный лайнер МС-21 был впервые представлен широкой общественности.

Воздушные суда выпустят в нескольких модификациях от 150 до 211 мест. В лайнерах установлены российские двигатели ПД-14. Самолеты прошли все испытания и соответствуют авиационным нормам России и Европы. Серийные поставки самолетов запланированы на 2022 год.

Среди новинок участники и гости авиасалона могла увидеть и новый пассажирский самолет Ил-114. Другая новинка — легкий многоцелевой самолет «Байкал».

Модернизированные вертолеты

Холдинг «Вертолеты России» также представил свои работы на МАКС-2021. Были показаны модернизированные вертолеты Ми-171А3 для работы на оффшорных нефтяных платформах.

Ка-32А11М с обновленной силовой установкой, новым бортовым радиоэлектронным оборудованием и системой пожаротушения СП-32.

«Ансат-М» с увеличенной дальностью полета.