Первый полет самолета-лаборатории Як-40ЛЛ прошел на МАКС-2021

Первый испытательный полет российского самолета-лаборатории Як-40ЛЛ прошел на авиасалоне МАКС-2021. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований.

«Только что на авиасалоне МАКС-2021 состоялся демонстрационный полет самолета Як-40, оснащенного гибридной силовой установкой на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя», — привело сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Собеседник агентства уточнил, что во время полета работала электрическая силовая установка. Испытания самолета с гибридной установкой стартовали зимой в Новосибирске.

Гибридную силовую установку дополняет два штатных турбореактивных двигателя. В нее входит блок аккумуляторных батарей, а также электродвигатель мощностью 500 киловатт или 680 лошадиных сил. Еще в установку входит энергоузел, состоящий из турбовинтового двигателя и подключенного к нему электрогенератора. Электрический мотор на 5-20% экономичнее аналогов, так как используется криогенное охлаждение и высокотемпературные сверхпроводниковые технологии.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит в Жуковском с 20 по 25 июля.