Путин заявил о скором выходе на трассу самолета МС-21

Российский самолет МС-21 должен в скором времени выйти на трассу. Об этом заявил президент Владимир Путин на открытии МАКС-2021.

«В ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолет МС-21. На нынешнем авиасалоне впервые представлены его модификации с отечественным двигателем», — привело слова Путина РИА «Новости».

Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в Жуковском.

МС-21 — пассажирский самолет нового поколения. Воздушные суда выпустят в нескольких модификациях от 150 до 211 мест.

Первые испытания самолет МС-21 прошел в мае 2017 года. В конце прошлого года в воздушное судно установили российские двигатели ПД-14. Дополнительные сертификационные испытания МС-21 прошел в апреле в условиях естественного обледенения. По итогам проведенных проверок самолет по летно-техническим характеристикам соответствует авиационным нормам России и Европы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что у российских разработчиков получился лучший пассажирский лайнер этого класса. Он отметил, что впервые для самолетов такой вместимости применили композитное крыло. Из-за введенных санкций материал для производства разработали в России.

«Ничего подобного у наших конкурентов не будет в ближайшее время точно», — заявил Мишустин.

Серийные поставки самолетов запланированы на 2022 год. До конца декабря самолет МС-21 получит российский сертификат.