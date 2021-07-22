Восторг европейцев и негодование украинцев. Как в мире встретили новый российский истребитель Checkmate

Прототип нового легкого истребителя Checkmate был впервые представлен на открытии авиасалона МАКС-2021. Он способен разгоняться до двух скоростей звука. Специалисты уже успели назвать его уникальным и предрекли ему большое будущее. Зарубежные СМИ, в целом, высоко оценили Checkmate, но «ложку дегтя» добавили на Украине. Там сочли российский однодвигательный тактический истребитель пятого поколения якобы «списанным у двоечника».

Новый военный истребитель Checkmate президенту России представили глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Если говорить об однодвигательных самолетах пятого поколения, то пока аналогов за рубежом у таких моделей нет, рассказал «360» руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По своей боевой нагрузке он сопоставим со знаменитым американским F-35, который НАТО считает своим основным ударным истребителем. Это подметили и зарубежные СМИ.

«Перспективный и конкурентоспособный»

Американский журнал Newsweek отметил, что «российский истребитель, похоже, призван составить конкуренцию американскому истребителю F-35 Lightning II, который поступил на вооружение в 2015 году». В статье особое внимание было уделено дизайну, техническим характеристикам и особенностям российского истребителя, которые позволяют ему летать на сверхзвуковой скорости и быть малозаметным.

Источник фото: РИА «Новости»

France 24 отметило, что «Россия представила свой новый истребитель-невидимку, созданный для конкуренции американским F-35». Также автор материала обратил внимание на способность Checkmate поражать шесть целей одновременно.

По конструкции новый российский истребитель похож на серию F-35 компании Lockheed, которую Королевский флот Великобритании купил для своих двух новых авианосцев, и на китайский малозаметный самолет J-31, пишет британское издание The Sun. Автор материала также заметил, что Checkmate может летать с удвоенной скоростью звука и использовать возможности искусственного интеллекта для поиска целей.

Источник фото: телеканал «360»

Не обошел стороной новый российский истребитель и американский журнал о международной политике The National Interest. Автор обзора российской новинки отметил, что Chekmate был разработан «не только для удовлетворения потребностей России, но и для удовлетворения потребностей иностранных покупателей оружия, которые нуждаются в современных штурмовиках». В материале указано, что один из краеугольных камней российской авиационной программы — это ее способность экспортировать реактивные самолеты, конкурируя с США.

Аргентину, Объединенные Арабские Эмираты и Индию автор статьи назвал «потенциальными клиентами Checkmate».

Источник фото: РИА «Новости»

О ключевых особенностях нового российского истребителя написал Forbes. В материале особое внимание уделено нескольким конструктивным особенностям, которые делают самолет невидимкой. Checkmate имеет определенное преимущество перед конкурентами также и в том, что самолет обладает компактностью, отметил Дэвид Акс.

Checkmate оснащен всем необходимым для обеспечения высокой эффективности в любом боевом сценарии, отметило издание Autoevolution.

«Похоже, что производители уже работают над беспилотной версией Checkmate», — предположил автор материала, отметив, что у России «всегда есть козырь в рукаве».

Российский истребитель-невидимка, имеет хорошие перспективы, и ожидается, что он будет конкурентоспособным с американским F-35 на международном рынке вооружений, отметило Global Times. Это, по мнению автора статьи, может повлиять на экспорт китайских боевых самолетов, таких как FC-31.

Критика Украины

Критикой Checkmate разразилось украинское издание Defense Express. Автор материала заявил, что российский однодвигательный тактический истребитель пятого поколения якобы был «списан у двоечника».

Источник фото: телеканал «360»

Конструкция Checkmate, как предположил автор, повторяет композиционную схему американского Boeing X-32, который в свое время проиграл F-35 Lightning II. В материале, кроме этого, высказывается предположение, что V-образное хвостовое оперение Checkmate ухудшит его управляемость.

Ответственный редактор «Независимого военного обозрения», капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik назвал претензии украинского СМИ надуманными, а саму публикацию объяснил простой завистью. Он напомнил, что Украина за последние 30 лет не создала ни одного нового самолета, «тем более боевого истребителя, который мог бы представлять какой-то интерес в мировом масштабе».