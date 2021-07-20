Главная премьера МАКС-2021. Новейший истребитель Checkmate сравнили с конкурентом из НАТО

Первый образец легкого одномоторного истребителя Checkmate представили президенту России Владимиру Путину на МАКС-2021. Новый самолет способен разгоняться до двух скоростей звука. Специалисты уже успели назвать его уникальным и предрекли ему большое будущее.

Как выглядит истребитель Checkmate

Новый военный истребитель Checkmate президенту России представили глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

На опубликованных кадрах можно увидеть кабину пилота изнутри. Там установлена новая система управления с искусственным интеллектом.

Характеристики Checkmate

Глава ОАК Юрий Слюсарь отметил, что в своем классе новый самолет уникален.

«При боевом радиусе в 1500 километров самая большая тяговооруженность, укороченные взлет и посадка, больше семи тонн боевой нагрузки, что для самолетов подобного класса является абсолютным рекордом», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, эти параметры позволят покупателям не тратить времени на перестройку авиационной инфраструктуры. Слюсарь подчеркнул, что сам самолет станет многофункциональной платформой, которую можно адаптировать под конкретного заказчика. При этом у него низкая стоимость эксплуатации и широкие боевые возможности.

Главный конструктор «Сухого» Михаил Стрелец рассказал, что самолет построен с открытой архитектурой, а это значит, что его можно оперативно переделывать в зависимости от целей.

«Открытая архитектура позволяет переделать головную часть либо в беспилотник, либо в двухместный самолет», — заявил главный конструктор

Источник фото: телеканал «360»

На одном моторе

В материалах презентации говорится, что самолет Checkmate способен развивать скорость в 1,8-2 Маха. Дальность полета истребителя составляет три тысячи километров. Борт способен нести в отсеках вооружение массой 7,4 тысячи килограммов.

«Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения», — сообщил представитель Ростеха после показа самолета президенту.

Источник фото: РИА «Новости»

По данным госкорпорации, первый полет Checkmate пятого поколения ожидается в 2023 году. Последующие два года проведут за созданием опытных образцов. Установочную партию выпустят с конвейера в 2026 году. Потенциальный заказ на новый легкий истребитель составит 300 экземпляров.

Однодвигательные истребители ранее создавали в Советском Союзе. Это МиГ-21 и МиГ-23 — самые массовые самолеты этого типа в истории. В настоящий момент все российские боевые самолеты оснащены двумя двигателями. При это на Западе широко распространены именно одномоторники: американские F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning, шведские JAS 39 Gripen и китайские J-10.

Сравнение с конкурентами

Если говорить об однодвигательных самолетах пятого поколения, то пока аналогов за рубежом у таких моделей нет. Об этом «360» рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Естественно, работы над современными легкими истребителями ведутся как в Штатах, так и в государствах, производящих схожие по классификациям, по возможности боевые самолеты: во Франции, в Скандинавии, в ряде других государств. Но именно модель, которая была представлена главе государства, — это пока единственный в своем роде самолет пятого поколения, легкий однодвигательный истребитель», — пояснил собеседник.

Источник фото: телеканал «360»

По его словам, речь идет о совсем другом направлении в развитии боевой истребительной авиации. Самолет легкий, способен быстро выполнять боевые задачи радиусом до трех тысяч километров. При этом по своей боевой нагрузке он сопоставим со знаменитым американским F-35, который НАТО считает своим основным ударным истребителем.

«Но стоимость американского F-35 зашкаливает. Он самая дорогостоящая в истребительной авиации модель самолета. Те соотношения цены и качества, которые традиционно присущи российскому ОПК. <…> Мы делаем качественное оружие, оно обычно дешевле аналогов, которые производят в странах НАТО. С другой стороны, мы даем качественный продукт, который может конкурировать с дорогостоящими западными моделями», — отметил Михайлов.

Он уверен, что это обеспечит российскому самолету интересное экспортное будущее. Ведь Checkmate можно использовать везде, где летают боевые самолеты.