Большие новости 15 августа. Афганистан сдался талибам*, экипаж Бе-200 посмертно наградят, на Гаити все стало еще хуже

Воскресенье принесло миру новости, которые точно войдут в мировую историю. Афганистан пал перед террористическим движением «Талибан»*, число жертв землетрясений на Гаити приблизилось к отметке в почти тысячу человек. Россия скорбит по погибшему экипажу самолета Бе-200, разбившемуся накануне в Турции. Рассказываем о главных итогах дня.

Афганистан уже не тот

Всего за один день талибам* сдалась столица Афганистана — город Кабул. Террористов туда впустили спокойно. Президент государства, по-видимому, тоже не решился давать отпор — местные СМИ опубликовали видео, на котором Ашраф Гани садится в самолет и улетает из страны. По одним неподтвержденным данным, глава Афганистана решил скрываться в Таджикистане. По другим — в Узбекистане. По третьим — в Омане.

Местные жители в панике, поскольку не знают, что будет дальше. У банков и банкоматов собрались огромные очереди: люди пытаются успеть снять деньги, чтобы не остаться без налички. А тот, кто захотел покинуть Кабул, погряз в многочасовых пробках. На дорогу, которая раньше занимала 20 минут, теперь уходит не менее двух часов.

* Талибы, «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.

Посмертно признанное мужество

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества погибший экипаж самолета Бе-200, который днем ранее разбился в Турции. Благодаря приказу главы государства сегодня вся страна узнала имена героев — подполковников Владислава Беркутова, Вадима Карасева и Евгения Кузнецова, старшего лейтенанта Николая Омельченко и старшего сержанта Юрия Чубарова.

«360» поговорил с военным летчиком и узнал, насколько часто происходят подобные трагедии во время тушения пожаров. Он признался, что самая маленькая деталь может повлиять на исход операции — были случаи, когда в дыму экипаж не замечал единственную оставшуюся высоковольтную вышку, цеплял ее — и все заканчивалось гибелью.

Сотни жертв стихии

Для Гаити 2021-й стал годом больших потрясений — в прямом и переносном смыслах. Не успела одна из самых неблагополучных стран мира оправиться от убийства своего президента, как накануне грянуло землетрясение — а за ним еще одно. Уже вчера число жертв случившегося пугало, но сегодня поразило окончательно. На момент публикации дайджеста жертвами стихии на Гаити считаются 724 человека.

Рядом с Гаити находится Доминиканская Республика — излюбленное место отдыха россиян. «360» узнал у сейсмолога, насколько велика вероятность, что разрушительные последствия стихии коснутся этой страны.

Лукашенко нашел виновных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко нашел виновных — теперь под его раздачу попали Борис Ельцин и Михаил Горбачев. По его мнению, эти политики виноваты в развале Советского Союза.

«Ну конечно, Борис Ельцин и Михаил Горбачев. Так уже упорядочить хотели отношения в Советском Союзе, что страну развалили. Ну, это так, несколько обыденно, но в этом есть большой смысл», — сказал Лукашенко в фильме Наили Аскер-заде «ГКЧП. 30 лет спустя» на канале «Россия 1».

По мнению Лукашенко, причиной развала СССР стала грызня между Ельциным и Горбачевым. Если бы личные отношения не вмешались в историю страны, все могло бы пойти иначе, посчитал глава Белоруссии.

Ушла легенда немецкого футбола

В воскресенье не стало чемпиона мира и Европы, экс-звезды сборной Германии по футболу Герда Мюллера. Ему было 75 лет. Смерть бывшего спортсмена подтвердили на официальном сайте клуба «Бавария».

Герд Мюллер вписал себя в историю мирового футбола как один из лучших бомбардиров — им он становился семь раз. В 607 матчах за «Баварию» он забил 566 голов. А в 427 матчах за мюнхенский клуб в чемпионате Германии он забил 365 голов, что стало беспрецедентным результатом.