Умер один из лучших футболистов в истории Германии Герд Мюллер

Чемпион мира и Европы, бывший футболист сборной Германии и экс-игрок «Баварии» Герд Мюллер скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщили на официальном сайте мюнхенского клуба.

Мюллера не стало в воскресенье. Немецкие фанаты и болельщики по всему миру скорбят. Футболист вошел в историю как один из лучших бомбардиров, которым становился семь раз. В 607 матчах за «Баварию» он забил 566 голов. А в 427 матчах за мюнхенский клуб в чемпионате Германии он забил 365 голов, что стало беспрецедентным результатом.

Президент «Баварии» Герберт Хайнер выразил соболезнования родным футболиста.

«Сегодня печальный и черный день для „Баварии“ и всех ее болельщиков. Герд Мюллер был величайшим нападающим из всех когда-либо существовавших, прекрасным человеком и звездой мирового футбола», — заявил президент клуба.

Хайнер отметил, что без Мюллера «Бавария» не стала бы таким клубом, каким его любят сегодня.

«Его имя и память о нем будут жить вечно», — добавил он.

Профессиональную карьеру Мюллер начал в команде «ТСВ 1861» в 1960 году, через четыре года он перешел «Баварии». Мюллер начал выступать за сборную Германии в 1966 году, за которую сыграл 62 матча, при этом забил 68 мячей. Мюллер принес ФРГ победу в ЧМ-1974, забив решающий гол. После этого он объявил о завершении карьеры.