Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну вскоре после того, как талибы* заняли столичный Кабул. Об этом со ссылкой на два источника сообщил телеканал Tolo News.

Вместе с президентом Афганистан покинули и его ближайшие помощники. Гани покинул страну сразу после того, как в Кабул вошли боевики «Талибана»*.

Талибы* в воскресенье пошли в наступление на Кабул, после чего заявили, что под их контролем теперь весь Афганистан. Боевикам сдали столицу без сопротивления. Под контроль террористов также перешли ряд других ключевых провинций, которые были захвачены практически без боя. Впоследствии Гани согласился покинуть пост. По сообщениям от источников, он объяснил свое решение невозможностью боевых действий в столице.

Политолог Никита Мендкович ранее в беседе с «360» объяснил, что правительство сдало территории «Талибану»*, потому что у него не оставалось другого выбора. Он назвал триумф афганских боевиков крупнейшим поражением США и НАТО за последнее время.

* Движение «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещенная в РФ