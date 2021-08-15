Землетрясение на Гаити убило сотни людей. Что будет с россиянами в соседней Доминикане?

Землетрясение магнитудой 7,2 на Гаити оказалось сильнее, чем подземные толчки десятилетней давности, разрушившие столицу Порт-о-Пренс, но угрозы для российских туристов в соседней Доминикане нет. Об этом «360» рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

Сильное землетрясение на Гаити уже было в 2010 году, тогда была практически разрушена столица страны, где сосредоточено основное население. Магнитуда тогда составила семь. Нынешние подземные толчки оказались еще мощнее, но эпицентр находился достаточно далеко от Порт-о-Пренса.

Гаити не туристическая страна, она слишком бедная, отметил сейсмолог. А Доминикана, где любят отдыхать российские туристы, находится достаточно далеко.

«Человеческая память очень короткая. В 2010 году на Гаити было очень сильное землетрясение. Была практически разрушена столица, Порт-о-Пренс. Она дважды была разрушена в XVIII веке, и снова там было много жертв. Погибли сотрудники миссии ООН, потом еще холера началась. Катастрофа страшная была 11 лет назад», — сказал Шебалин.

Гаитянская столица находится достаточно далеко от очага землетрясения, поэтому в Порт-о-Пренсе сильные афтершоки невозможны. Доминикана же расположена восточнее, поэтому и там не стоит ожидать сильных землетрясений в ближайшее время.

«Конечно, там могут произойти землетрясения, регион, в принципе, высокосейсмичный, но это не будет связано с землетрясением, которое произошло на Гаити», — добавил Шебалин.

Мощное землетрясение на Гаити произошло в субботу. По последним данным, жертвами стали 304 человека, еще около 1800 пострадали. Сегодня на Гаити произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,8.