«Бог все это покрывает». Как паломники объяснили участие в крестном ходе в Царские дни вопреки запрету

Власти Екатеринбурга не стали согласовывать крестный ход в годовщину расстрела царской семьи. Паломники же по-прежнему собираются на традиционное шествие, а поддерживать их в этом будут спортсмены из «Двуглавого орла», организации православного олигарха и владельца телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Местные журналисты пообщались с паломниками, которые приехал на Царские дни из разных регионов. И вот как те объяснили свое участие.

Переменчивый крестный ход

Каждый год в ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге проходит крестный ход в память об убитой в 1918 году семье последнего русского императора Николая II. В 2020 году, несмотря на пандемию, традиционное шествие состоялось, а в 2021-м, когда в стране распространился более заразный и опасный индийский штамм коронавируса, власти мероприятие не согласовали.

Такое решение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева вызвало негодование многих россиян. Свердловский Роспотребнадзор заявил, что «в настоящее время недопустимо проведение массовых мероприятий на территории региона с участием более 500 человек» из-за уровня заболеваемости.

Выступил в защиту крестного хода и митрополит Екатеринбургский Евгений Кульберг. Он заявил, что сам непременно пройдет назначенный путь от храма на Крови до Ганиной Ямы, а верующих призвал пройти вместе с ним. Запрет властей на проведение массового шествия в расчет не брали.

«Каждый самостоятельно находит баланс между мужеством и страхом, ответственностью и смелостью, осторожностью и дерзновением. Наша цель — не смерть от страха перед коронавирусом или от самого коронавируса, а жизнь с Богом и в любви к ближнему», — написал священнослужитель.

Уже спустя несколько дней вице-губернатор Сергей Бидонько объяснил, что митрополит погорячился и поддерживать шествие вопреки запрету властей не будет.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии на вопросы «360» о крестном ходе не ответили, однако объяснили, что готовятся «к главному богослужению Царских дней — ночной Божественной литургии», где будут соблюдены все санитарные нормы.

«На площадке во время ночного богослужения будут работать добровольцы Православной службы милосердия — измерять температуру на входе, выдавать маски, обрабатывать руки дезинфектором, следить за соблюдением социальной дистанции», — заявили в епархии.

Поддержка «Двуглавого орла»

Люди по-прежнему собираются выйти на крестный ход, а поддержать их решило движение «Двуглавый орел», во главе которого стоит директор «Царьграда», православный олигарх Константин Малофеев, написал Znak.com. По данным источника сайта, порядка 200 спортсменов из движения прибыли в Екатеринбург, чтобы обеспечить безопасность массового шествия.

Сам Малофеев написал на своей странице во «ВКонтакте», что в Царские дни намерен приехать в Екатеринбург и «участвовать в скорбных мероприятиях».

Восемь владык

На Божественную литургию, о которой пресс-служба Екатеринбургской епархии сообщила «360», приедут митрополит Екатеринбургский и семь владык — митрополит Узбекистанский Викентий, владыка Челябинский Алексий, епископ Орский Ириней, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Исилькульский Феодосий, епископ Златоустовский Викентий и епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, сообщило издание Ura.ru.

По мнению собеседников сайта, после литургии священнослужители могут поддержать епископа Екатеринбургского и пройти в традиционном шествии. Более того, епископ Орский и Гайский Ириней заявил в разговоре с Ural56.ru, что хоть официально шествие и нельзя будет назвать крестным ходом, он все равно пойдет. Нарушения закона он в этом не видит.

«Если я пойду не по трассе, не по шоссе, а по тропинке в сторону Ганиной Ямы, что я нарушаю? Дальше, посмотрите, люди все пойдут, соблюдая дистанцию, открытая местность. Нет никакого страха, наоборот. Если бы все собрались в помещении, то можно было бы возмущаться. А службу они совершат ночью на улице. На улице, это важно», — привело его слова издание.

Голоса паломников

В Екатеринбурге уже много паломников — жителей не только Свердловской области, но и всей России. Многие ехали специально для того, чтобы принять участие в крестном ходе, который власти не согласовали. Есть люди, которых запрет властей остановил: идти наперекор закону они не хотят. Но есть и другие.

«Господь Бог все это покрывает, покрывал и будет покрывать. Во все времена, когда какая-нибудь эпидемия начиналась, обходили город с иконой, с крестным ходом, с молитвой, и вся эпидемия уходила на второй план, вообще исчезала», — рассказал информагентству ЕАН один из паломников, приехавший на крестный ход из Московской области.

Другой верующий рассказал сайту E1.ru, что в прошлом году, когда крестный ход был согласован властями и проходил официально, родня отговорила его приезжать — и он много раз пожалел, так что в этот раз решил непременно пройти в народном шествии.

«Если пойдет в этом году кто-то и я пойду — что нас удержит? Мы же с Богом живем, Господь-батюшка — наша защита. Мы с верой и с любовью пойдем», — объяснил он.

Жительница Свердловской области также считает, что идти нужно, несмотря ни на что, а пандемия ее не пугает.

«Конечно, коронавирус дает о себе знать. Но я пришла на крестный ход не для того, чтобы думать, что я заболею, а ради любви к царской семье. Потому что они за нас умерли. Я должна за них молиться, у меня тоже семья», — сказала она.

Есть и другие мнения. Другой верующий, собирающийся на ночное народное шествие, поделился, что о коронавирусе знает не понаслышке: болезнь унесла жизни некоторых знакомых, да и сам он переносил ее не слишком легко. Тем не менее отказываться от крестного хода он не намерен, но постарается там соблюдать все предписанные меры.

Еще одна екатеринбурженка поделилась тем, что есть возможность побывать на крестном ходе, не подвергая себя опасности. Она уверена, что главное — отстоять службу и принять причастие.

«Будет обычная служба и причастие — и домой. Это тоже крестный ход», — заявила она.

А заразиться перед храмом на Крови, где на улице будет проходить служба, люди в основном не боятся. Они не видят в службе большей опасности, чем в поездке на общественном транспорте.