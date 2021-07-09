Крестный ход отменили в Свердловской области из-за коронавируса. Митрополит собрался нарушить запрет

Власти Свердловской области отменили Царский крестный ход из-за сложной ситуации с коронавирусом. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг заявил, что намерен нарушить запрет.

«Традиция народного шествия от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы переросла рамки так называемых мероприятий и стала для десятков тысяч людей священной. И нынче люди пройдут по святому пути — это очевидность», — приводит издание «Подъем» слова митрополита.

Кульберг добавил, что верующие могут отправиться в крестный ход «по узким тротуарам рядом с опасно несущимися машинами или козьими тропами».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram рассказал, что власти решили отменить традиционный крестный ход в годовщину гибели последнего российского императора Николая II. Он отметил, что дороги перекрывать не будут, и предупредил, что идти на крестный ход самостоятельно опасно. Глава региона напомнил, что в прошлом году в мероприятии приняли участие 10 тысяч человек. Люди не носили маски и не соблюдали дистанцию. В результате этого некоторые тяжело заболели ковидом.