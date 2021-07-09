Митрополит екатеринбургский заявил, что намерен провести крестный ход в «Царские дни» вопреки запрету губернатора. Люди, по его мнению, все равно примкнут к шествию. Священнослужитель пожелал всем заботиться о своем здоровье и соблюдать предписываемые санитарные меры, но и не отказываться от участия в крестном ходе.

В Екатеринбурге каждый год проводят крестный ход в так называемые «Царские дни». Одноименный фестиваль православной культуры приурочен к двум датам в истории России — 21 июля 1613 года, когда первый император из династии Романовых был помазан на царство, и 17 июля 1918 года, когда под Екатеринбургом была расстреляна семья последнего русского императора Николая II.

В 2020 году крестный ход в «Царские дни», несмотря на разгар пандемии, не отменяли. Возглавлял шествие ныне опальный экс-схиигумен Сергий, а люди не соблюдали ни социальную дистанцию, ни другие санитарные меры. После этого в Екатеринбурге была вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В 2021 году власти региона решили не повторять ошибку и отказались согласовывать шествие — раньше для него перекрывали дороги, чтобы верующие организовано и безопасно могли пройти 25 километров от Храма на Крови до Ганиной Ямы.

«Баланс между мужеством и страхом»

Митрополит екатеринбургский Евгений Кульберг соглашаться с властями отказался. В своем Telegram-канале он написал, что сам на крестный ход пойдет обязательно, потому что традиция народного шествия «переросла рамки так называемых „мероприятий“ и стала для десятков тысяч людей священной».

«В нынешней эпидемической ситуации не может быть идеальных решений. Каждый самостоятельно находит баланс между мужеством и страхом, ответственностью и смелостью, осторожностью и дерзновением. Наша цель — не смерть от страха перед коронавирусом или от самого коронавируса, а жизнь с Богом и в любви к ближнему», — написал священнослужитель.

Он призвал власти не «стигматизировать верующих как виновников распространения инфекции», а всех, кто захочет выйти на крестный ход — позаботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, не пренебрегать санитарными мерами.

Русский православный священник и общественный деятель отец Андрей (Лоргус) объяснил «360», что соблюдение указов властей и противоэпидемических мер безусловно очень важно, но в ситуации с крестным ходом — как и с Чемпионатом мира или «Алыми парусами», — такие указания сталкиваются «с огромной народной волей», которую невозможно игнорировать.

«Митрополит выражает эту волю, ничего более — волю десятков тысяч, а может, и сотен тысяч людей, которые собирались на крестный ход или частично участвовали в нем. Не уважить этих людей — тоже шаг может быть политически опрометчивый. Нужно понимать и ту, и другую сторону», — отметил Андрей Лоргус.

Без альтернативы

Разрешиться ситуация, по мнению Андрея Лоргуса, могла бы в том случае, если патриарх попросил людей остаться дома. Взамен он мог бы, например, провести службу онлайн для всех православных, желающих присоединиться.

Если бы у нас были такие огромные площадки, на которые могли бы поместиться сразу 150 тысяч верующих, и там бы была торжественная служба, она могла бы заменить. Но у нас нет такого формата, у нас не принято служение на стадионах отец Андрей (Лоргус).

Священник Николай Бабкин добавил, что оценивать действия обеих сторон трудно, но крестный ход не является таинством, обязательным для всех православных христиан. Люди идут туда по доброй воле и следуют не указанию митрополита или другого священнослужителя, а своим убеждениям.

«Думаю дело не только в крестном ходе, а в принципе в понятии священного: крестный ход, память предках, родные и близкие люди, семейные традиции — для каждого человека разное понимание священного, сакрального», — сказал Николай Бабкин, добавив, что каждый человек должен иметь право на свои представления о священном и на выражение своих чувств и убеждений.

К тому же, по словам священника, крестный ход остается исконно русской традицией, которая была и во времена холеры, и во времена оспы, и во времена других болезней.

«Поэтому сегодня запрет на крестный ход вызывает возмущение и противоборство», — подчеркнул он.

Тем не менее решение митрополита и его паствы выйти на улицы вопреки запрету губернатора может обернуться не только новой волной заболеваемости, но и другими проблемами.

Значение народного шествия

Как объяснил «360» Андрей Лоргус, на крестный ход в Царские дни приезжают не только люди со всей Свердловской области, но и из других регионов, даже из других стран, бывших раньше частью СССР.

«Убийство царской семьи стало символическим знаком революции, поэтому крестный ход — это одновременно и покаяние за то, что народ не защитил царя в свое время, восстал против него, заявление своего православия в отличие от тех, кто приказывал расстреливать», — уверен он.

Николай Бабкин добавил, что многие из участников крестного хода разделяют идеи монархизма, другие почитают царскую семью, причисленную к лику святых, для третьих шествие важно тем, что с него мог начинаться их путь к воцерковлению. К тому же, сказал священник, митрополит мог поддержать крестный ход, чтобы показать свое доверие пастве в такие трудные времена, внимание к их потребностям.

«У нас же не запрещены прогулки, люди ходят в парки, нет же такого, что нужно выходить по пропускам. Это тоже прогулка, а уж как человек будет себя вести на ней — это вопрос личной ответственности. Церковь здесь проявляет доверие к людям — это единственное, что мы можем сделать», — заключил он.