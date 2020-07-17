Крестный ход в Екатеринбурге прошел в годовщину смерти царской семьи. Фото и видео

Традиционный Царский крестный ход памяти последнего русского императора Николая II и его семьи состоялся в Екатеринбурге. Несмотря на ограничительные меры, на улицы вышли тысячи верующих. В общей сложности на Урале участвовали десять тысяч человек.

Участники крестного хода выложили фото и видео в соцсети.

Мероприятие началось с Божественной литургии, на которой всем желающим раздавали средства защиты.

Верующие прошли от Храма-на-Крови, который возвели на месте расстрела, до Ганиной ямы, где в 1918 году были уничтожены останки царской семьи. Об этом сообщила пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Участники хода преодолели в общей сложности около 21 километра. В епархии назвали нынешний крестный ход самым немногочисленным. Из-за пандемии на улицы вышло около десяти тысяч человек, тогда как, к примеру, в прошлом году в нем участвовали около 60 тысяч.

Альтернативный крестный ход провел и опальный схимонах Сергий, которого церковный суд не так давно лишил сана. В этом ходе приняли участие около тысячи человек.

Крестный ход проводится ежегодно в ночь с 16 на 17 июля. Именно в эту дату в 1918 году расстреляли Николая II и его семью.