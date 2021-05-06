Уральскую блогершу нашли в лесу спустя месяц после смерти. О ее пропаже беспокоились только подписчики

Блогер Кристина Журавлева была убита в Свердловской области. Ее тело обнаружил случайный водитель. Родня и начальство не заявляли о ее пропаже, поэтому блогершу смогли опознать лишь две недели спустя. Под подозрением муж, но и версия самоубийства полицией не исключается.

Тело девушки нашли в лесу под Екатеринбургом. Погибшей оказалась бьюти-блогер Кристина Журавлева. Она вела страницу в Instagram и почти каждый день рассказывала 57 тысячам подписчиков о моде, красоте и своей жизни. Но около месяца назад девушка перестала выходить на связь — последний пост был опубликован 3 апреля.

Тело Кристины Журавлевой нашли под Арамилем, на 172-м километре дороги. Поисковые отряды сообщили, что не получали заявок о пропаже блогерши. Сейчас в обстоятельствах гибели девушки разбираются следователи: устанавливается причина смерти, в том числе рассматривается версия о суициде, проводятся экспертизы и допросы.

Также выясняют, не было ли семейных конфликтов. Хотя 28-летняя Кристина и публиковала фото своей счастливой семейной жизни, муж Журавлевой взят под стражу, об этом журналистам рассказала мать Дмитрия Журавлева Надежда.

Соседи сообщили, что в коттеджный поселок Первомайский Парк, где жила пара, полицейские привозили мужа Кристины в наручниках.

Яркая жизнь взаймы

Кристина Журавлева родилась на западе Свердловской области. Но позже переехала в Екатеринбург. Журавлева получила образование в Российском государственном профессионально-педагогическом университете по специальности «педагог», работала SMM-менеджером в одной из городских компаний, написал сайт E1.ru.

Параллельно с работой Кристина вела свой блог в Instagram, а также онлайн-курсы по продвижению аккаунтов в соцсети. Стоимость индивидуальной консультации составляла 9900 рублей, создание маски для Stories в Instagram — от трех тысяч рублей. Девушка утверждала, что знает все о трендах, и приводила в пример свою страницу, раскрученную с нуля, рассказала «Газета.ru».

Но заработков не хватало: в 2019 году блогершу признали банкротом из-за долгов в 19 банках на общую сумму почти 650 тысяч рублей. По словам знакомых, муж Кристины пытался работать в такси, но однажды уснул за рулем и разбил машину. Жене пришлось брать кредиты и влезать в долги, чтобы расплатиться за автомобиль.

Необщительная пара

Дмитрий в последнее время не работал. Иногда пара ссорилась, но Кристина была уверена, что это временные трудности. Три года назад Журавлевы построили жилье в коттеджном поселке Первомайский Парк Сысертского района и поселились там. В реальности маленький домик никак не походил на таунхаус звезды Instagram.

Участок вокруг домика тоже далек от гламурного совершенства. Соседи рассказали, что пара ни с кем не общалась, ограничиваясь дежурными фразами. Тем не менее Кристина запомнилась другим жителям поселка доброжелательной и улыбчивой девушкой. Они часто наблюдали, как блогерша записывает свои видео.

Дмитрий проявлял себя как необщительный человек и не отвечал даже на приветствия соседей. Но никто не видел, чтобы Журавлевы ссорились или ругались. Вместе с супругами в домике проживали собаки, которые тоже нередко появлялись в постах и видео блогерши.

Искать было некому

Друзей в реальности у Кристины почти не было. Когда девушка пропала, никто не торопился начать поиски. Тревогу забили коллеги-блогеры, которые не на шутку обеспокоились, написал сайт kp.ru.

После нескольких безответных сообщений, удалось дозвониться по телефону. Но ответила не Кристина, а ее муж. Он сообщил, что девушка ушла от него и уехала неизвестно куда.

Тело Кристины Журавлевой было найдено 16 апреля. Водитель легкового автомобиля, ехавший в сторону Екатеринбурга, остановился по нужде. Отойдя метров 10 от дороги, мужчина увидел лежащую на земле девушку в спортивном костюме. Он сразу же вызвал полицию.

Отсутствие поисков

Из-за того, что никто из родственников не обращался ни в полицию, ни в поисковые отряды, личность девушки удалось узнать только спустя несколько недель после того, как ее нашли. Дмитрий Журавлев все же пришел в полицию, чтобы заявить о пропаже Кристины.

Но во время показаний полицейские заподозрили, что мужчина находится под воздействием наркотиков. После освидетельствования Дмитрий был арестован. Сейчас его проверяют на причастность к убийству, написала «Газета.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В справке о смерти указано, что Журавлева скончалась 7 апреля. Кристину опознавали в основном по одежде, так как за 11 дней тело сильно разложилось. Причина смерти пока не установлена. Девушку похоронили 5 мая в поселке Ключевая Нижнесергинского района, в 140 километрах от Екатеринбурга. Там живет ее пожилая мама.