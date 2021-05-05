Свердловскую блогершу нашли мертвой в лесополосе

Блогершу Кристину Журавлеву обнаружили мертвой в лесу под Екатеринбургом. Девушка пропала в начале апреля. СК возбудил уголовное дело об убийстве.

Следователи выясняют обстоятельства гибели 28-летней Журавлевой, сообщил сайт E1.ru. Тело нашли под Арамилем.

«По факту гибели девушки возбуждено уголовное дело. <…> Следователи разбираются в обстоятельствах гибели. Проводится экспертиза, выполняются допросы и иные мероприятия», — уточнили в СК.

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что полиция опрашивает знакомых и близких Кристины.

«В том числе выясняется, не было ли семейных конфликтов», — пояснил он.

Блог в Instagram, который вела 28-летняя девушка, был посвящен стилю. Подписчиков у Журавлевой — более 57 тысяч. Среди опубликованных ею фотографий — кадры счастливой семейной жизни.

Кристина перестала обновлять аккаунт, что вызвало беспокойство у подписчиков. Последний пост она разместила 3 апреля. Поисковые отряды рассказали, что не получали заявок на поиски блогерши.