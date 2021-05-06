Соседи рассказали о блогерше, найденной мертвой в лесу под Екатеринбургом

В Свердловской области жители поселка Первомайского рассказали о погибшей блогерше Кристине Журавлевой, тело которой нашли в лесу. Соседи рассказали, что девушка и ее муж вели неприметный образ жизни, сообщил E1.ru.

Кристина пропала еще в начале апреля. Ее подписчики забили тревогу, когда блогерша перестала обновлять страницу. А потом ее тело нашли в лесу под Арамилем.

Соседи девушки рассказали, что видели, как она снимала видео, но не следили за ее аккаунтами в соцсетях. По их словам, она и ее супруг вели неприметный образ жизни. Кристину они запомнили как улыбчивую и доброжелательную девушку, в отличие от ее мужа, который не отвечал на их приветствия.

Соседи предположили, что именно супруг заподозрен в убийстве. Недавно в поселок приезжали полицейские, и с ними был муж Кристины, закованный в наручники.

При этом никто ни разу не наблюдал, чтобы пара ссорилась.

Приезжали и родители молодого человека. В частном доме, в котором проживала пара, остались собаки. Кто теперь будет ухаживать за ними, пока неизвестно.

По факту гибели 28-летней блогерши СК возбудил дело об убийстве.