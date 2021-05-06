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    06 мая 2021, 11:35

    Полиция рассказала, как нашли труп блогерши под Екатеринбургом

    Александр Блинов

    Тело погибшей блогерши Кристины Журавлевой обнаружили под Екатеринбургом почти случайно. Мертвую девушку нашел водитель, который остановился на трассе, сообщили «Российской газете» в свердловском главке МВД.

    Полиция рассказала, как нашли труп блогерши под Екатеринбургом

    Мужчина ехал по трассе в сторону Екатеринбурга и остановился, чтобы справить нужду. Когда он отошел на несколько метров от дороги, то заметил девушку в спортивном костюме, лежащую на земле. Она не подавала признаков жизни.

    Водитель сообщил о страшной находке в полицию. По виду нельзя было сказать, что смерть девушки носила криминальный характер.

    Жители поселка Первомайский ранее рассказали журналистам, что девушка и ее супруг вели неприметный образ жизни, конфликтов между ними они не замечали. Соседи запомнили Кристину как улыбчивую и доброжелательную девушку, но близко с ней не общались, только на уровне приветствий. Недавно в поселок приезжала полиция, с ними был супруг погибшей блогерши. Соседи подумали, что его заподозрили в причастности к ее смерти, так как он был закован в наручники.

    Девушка пропала более месяц назад. Тогда она перестала обновлять свои соцсети, и подписчики забили тревогу. Ее тело обнаружили в лесу под Арамилем 16 апреля.