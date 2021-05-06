Полиция рассказала, как нашли труп блогерши под Екатеринбургом

Тело погибшей блогерши Кристины Журавлевой обнаружили под Екатеринбургом почти случайно. Мертвую девушку нашел водитель, который остановился на трассе, сообщили «Российской газете» в свердловском главке МВД.

Мужчина ехал по трассе в сторону Екатеринбурга и остановился, чтобы справить нужду. Когда он отошел на несколько метров от дороги, то заметил девушку в спортивном костюме, лежащую на земле. Она не подавала признаков жизни.

Водитель сообщил о страшной находке в полицию. По виду нельзя было сказать, что смерть девушки носила криминальный характер.

Жители поселка Первомайский ранее рассказали журналистам, что девушка и ее супруг вели неприметный образ жизни, конфликтов между ними они не замечали. Соседи запомнили Кристину как улыбчивую и доброжелательную девушку, но близко с ней не общались, только на уровне приветствий. Недавно в поселок приезжала полиция, с ними был супруг погибшей блогерши. Соседи подумали, что его заподозрили в причастности к ее смерти, так как он был закован в наручники.

Девушка пропала более месяц назад. Тогда она перестала обновлять свои соцсети, и подписчики забили тревогу. Ее тело обнаружили в лесу под Арамилем 16 апреля.