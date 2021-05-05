Блогершу нашли мертвой в лесу под Екатеринбургом

Тело бьюти-блогера Кристины Журавлевой нашли в Екатеринбурге в лесу. Мужа женщины взяли под стражу. Об этом сообщили Ura.ru со ссылкой на СК по региону.

«Тело нашли в лесополосе две недели назад. Продолжается следствие, устанавливается причина смерти. Рассматриваются разные версии, в том числе суицид», — поделился источник издания.

Подруга Журавлевой в своих социальных сетях заявила о задержании мужа блогерши. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье убийство. Следствие выясняет детали произошедшего.

Блогерша была популярна в Instagram, где рассказывала о моде и красоте. Ее подписчиками были 57 тысяч человек.