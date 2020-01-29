Бизнесу помогут в Подмосковье

Цифровое управление

«Цифра» в управлении регионом помогает увидеть, как работают, например, аппараты МРТ и КТ, региональные операторы или управляющие компании. Можно следить, как убирают во дворах или за общественным транспортом.

Цифровые решения позволяют все знать и быстро решать. А самое главное — действовать проактивно, то есть стараться не допускать проблем вообще. Это принципы работы нашего Центра управления регионом Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, сервис «Добродел» — главная «приборная доска» властей региона в вопросе цифровизации. Им пользуются 1,6 миллиона граждан — это почти каждый пятый житель области. С помощью системы люди не только указывают на проблему, но и включаются в работу над ней. В 2019 году власти провели 20 голосований на «Доброделе» по самым важным направлениям.

В 2020 году, по словам Воробьева, на «Доброделе» жителям региона предложат обсудить работу над более чем 60 объектами. Это и благоустройство Акуловского водоканала в Королеве, ремонт исторического центра Каширы и Серпухова, строительство набережной в Орехово-Зуеве и так далее.

Все заинтересованы, чтобы проблемы и вопросы решались быстро, а не откладывались в долгий ящик. В этом нам помогают современные технологии. Поэтому мы часто и много говорим о важности внедрения цифровых процессов в управление как на муниципальном, так и на региональном уровне Андрей Воробьев.

Бизнес в «цифре»

У властей Подмосковья две главные задачи: повысить реальные доходы жителей и увеличить темпы экономического роста. У региона вторая по величине экономика в стране — в прошлом году область подняла доходы до 740 миллиардов. Задача на 2020 год — коснуться планки в 800 миллиардов. Поднять экономику можно с помощью инвестиций.

В прошлом году мы привлекли триллион рублей в основной капитал. Это неплохой результат. Вместе с тем успокаиваться было бы ошибкой. Потому что замедление темпов экономического развития просто недопустимо Андрей Воробьев.

Но инвесторам нужны определенные условия. Для них важно, чтобы в Подмосковье можно было комфортно и безопасно развивать бизнес. То есть чтобы его никто не «кошмарил» и позволял спокойно предоставлять товары и услуги.

Воробьев отметил: для помощи бизнесу власть должна быть чуткой, но в то же время незаметной. Для этого в 2017 году создали Центр содействия строительству, сопровождающий инвесторов. Результат уже есть — новые заводы, фабрики, офисы, склады, предприятия. И вся работа центра с инвесторами проходит в онлайн-режиме.

Ранее власти Подмосковья работали с бизнесменами и по направлению закупок. Сложность была в том, что предпринимателя заставляли тащить с собой бумажные отчеты, чтобы получить деньги за работу. Теперь подобные сделки проводят в цифровом режиме, сводя к минимуму просрочки по оплате. Точно так же, как и у простых граждан с услугами и документами, ведь продвинутое будущее требует удобства.

Беспокойство любого бизнеса — постоянные проверки контрольно-надзорных ведомств. Власти перевели девять из 13 региональных органов на риск-ориентированный подход. Это значит, что бизнесменов не будут штрафовать сразу за нарушения, а сначала дадут возможность исправить их. То есть инвесторам будет проще работать.

Центр защиты бизнеса и горячая линия

Уже 1 февраля в Подмосковье откроется Центр защиты и поддержки бизнеса с горячей линией — единым телефонным номером 0150. Туда сможет обратиться любой предприниматель, если у него есть проблемы, вопросы или жалобы. Попросить о помощи сможет и человек, желающий начать свое дело. Министерство инвестиций вместе с муниципалитетами будет консультировать и помогать в каждом конкретном случае.

Воробьев также поручил главам муниципалитетов создать центры, помогающие зарегистрировать организацию, по типу «Моего бизнеса». В 2019 году в области открылось 12 этих центров.

Все сферы жизни должны «обрасти» цифровыми технологиями, считает Воробьев. Для этого в 2020 году внедрят Систему-112 с Центром управления регионом. Это поможет анализировать и понимать, какой рейтинг безопасности у каждого муниципалитета.

Источник фото: телеканал «360»

«Нет» барьерам для бизнеса

Президент консалтингового агентства «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко в беседе с «360» оценил путь к цифровизации. По его словам, губернаторы разных муниципалитетов восхищаются подмосковным «Доброделом» и внедряют аналоги на своих территориях.

Мне понравилось, что делается в сфере цифровизации: минимизация барьеров для бизнеса, минимизация субъективного фактора влияния чиновников. Андрей Юрьевич сказал, что с этого года целый ряд функций будет происходить в автоматическом режиме — что касается тарифного режима, госзакупок. Это очень важная вещь Евгений Минченко.

Минченко одобрил идею «внимательной и в то же время незаметной» власти, которая не давит на бизнес или штрафует его, а создает комфортную среду для развития и дает шанс исправиться, если есть нарушения.

Цифровизация во всем

«Цифра» помогает во всех сферах жизни и особенно пригодилась при решении, пожалуй, самой острой проблемы Подмосковья — мусорной. Министр жилищно-коммунального хозяйства области Евгений Хромушин признался в разговоре с «360», что если бы не цифровизация, власти не смогли бы «одолеть тему вывоза отходов». Когда не было Центра управления регионом, им еженедельно приходило 1,4 тысячи жалоб на качество работы экооператоров.

Сегодня все операторы включены в систему управления регионом, причем без чиновников — напрямую работают диспетчерские. Сегодня мы фиксируем, что у нас в неделю приходит максимум 45 жалоб, оперативность работы возросла Евгений Хромушин.

Хромушин подчеркнул, что это стало возможным только с помощью тотальной цифровизации.