Центр защиты бизнеса откроют в Подмосковье. Для помощи появится горячая линия

Бизнесмены Подмосковья смогут пожаловаться на проблемы и получить помощь от властей в любой момент. Для этого открывают Центр поддержки бизнеса при губернаторе, обратиться в который в числе прочего можно будет по горячей линии. Про новшества рассказал глава региона Андрей Воробьев, выступая с обращением к жителям.

Горячая линия будет работать по единому номеру 0150, на нее может обратиться любой предприниматель, а также житель региона, планирующий открыть свое дело. По адресу с этим же номером 0150 появится электронная почта для обращений.

«С 1 февраля мы открываем в Подмосковье Центр защиты и поддержки бизнеса с единым телефонным номером 0150», — рассказал Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

В этот центр сможет обратиться каждый предприниматель, если у него есть проблемы, вопросы или жалобы, а также любой человек, который хочет начать свое дело, но пока не знает как.

Также в Подмосковье в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» продолжат открываться центры «Мой бизнес». Они призваны помогать бизнесменам и всем, кто собирается открыть свое дело. В офисе «Мой бизнес» действующие и будущие предприниматели могут по принципу «одного окна» получить все необходимые услуги.

В 2019 году в Подмосковье уже открылось 12 центров «Мой бизнес». Они появились в Можайске, Королеве, Волоколамске, Дмитрове, Коломне, Ногинске, Красногорске, Реутове, Солнечногорске, Истре, Люберцах и Орехово-Зуеве.