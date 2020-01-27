    27 января 2020, 17:08

    Услуги и документы переведут в цифру. Подмосковье устранит проблемы на пути к продвинутому будущему

    Анастасия Максимовских, Екатерина Малашенко

    Заседание рабочей группы по подготовке к президиуму Государственного совета, посвященное цифровой экономике, прошло в Москве. В нем приняли участие помощник президента России Игорь Левитин, министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, руководитель группы и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
    Услуги и документы переведут в цифру. Подмосковье устранит проблемы на пути к продвинутому будущему | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Бумажные справки, выписки и копии уходят в прошлое. Все документы преобразуют в цифровой вид. А вместе с ними и услуги, для которых эти документы требуются, — происходит так называемая цифровая трансформация. Процесс неновый, но чем больше он совершенствуется, тем больше подводных камней выходит на поверхность. Решение частных проблем сегодня должно стать отлаженным системным механизмом завтра.

    Услуги и документы переведут в цифру. Подмосковье устранит проблемы на пути к продвинутому будущему | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Очень много сейчас упрощается. Все то, что мы с вами обсуждали, препоны, барьеры, которые стоят на пути цифровизации, я думаю, что вот такими совместными усилиями с правительством мы успешно преодолеем», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Услуги и документы переведут в цифру. Подмосковье устранит проблемы на пути к продвинутому будущему | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    В докладе министра цифрового развития и связи Максута Шадаева прозвучали не только объяснения, почему именно эти направления выбраны в качестве основных в плане развития цифровой экономики, но и предложения по решению проблем. Напомним, что Шадаев до назначения на должность министра занимал пост заместителя правительства Подмосковья и стоял у истоков электронной системы «Добродел».

    Услуги и документы переведут в цифру. Подмосковье устранит проблемы на пути к продвинутому будущему | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    «У государства столько данных, что значительную часть услуг мы можем оказывать без прямого обращения. Условно — в проактивном режиме», — сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

    Услуги и документы переведут в цифру. Подмосковье устранит проблемы на пути к продвинутому будущему | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    На заседании обсудили не только вопросы прямого взаимодействия граждан и государства. Затронули цифровизацию в различных сферах — строительстве, образовании, медицине.

    Услуги и документы переведут в цифру. Подмосковье устранит проблемы на пути к продвинутому будущему | Изображение 6
    Источник фото: телеканал «360»

    По итогам встречи программа была расширена и дополнена. Теперь проблемы цифровизации обсудят на Госсовете с президентом России.