Услуги и документы переведут в цифру. Подмосковье устранит проблемы на пути к продвинутому будущему

Заседание рабочей группы по подготовке к президиуму Государственного совета, посвященное цифровой экономике, прошло в Москве. В нем приняли участие помощник президента России Игорь Левитин, министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, руководитель группы и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Бумажные справки, выписки и копии уходят в прошлое. Все документы преобразуют в цифровой вид. А вместе с ними и услуги, для которых эти документы требуются, — происходит так называемая цифровая трансформация. Процесс неновый, но чем больше он совершенствуется, тем больше подводных камней выходит на поверхность. Решение частных проблем сегодня должно стать отлаженным системным механизмом завтра.

Источник фото: телеканал «360»

«Очень много сейчас упрощается. Все то, что мы с вами обсуждали, препоны, барьеры, которые стоят на пути цифровизации, я думаю, что вот такими совместными усилиями с правительством мы успешно преодолеем», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

В докладе министра цифрового развития и связи Максута Шадаева прозвучали не только объяснения, почему именно эти направления выбраны в качестве основных в плане развития цифровой экономики, но и предложения по решению проблем. Напомним, что Шадаев до назначения на должность министра занимал пост заместителя правительства Подмосковья и стоял у истоков электронной системы «Добродел».

Источник фото: телеканал «360»

«У государства столько данных, что значительную часть услуг мы можем оказывать без прямого обращения. Условно — в проактивном режиме», — сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Источник фото: телеканал «360»

На заседании обсудили не только вопросы прямого взаимодействия граждан и государства. Затронули цифровизацию в различных сферах — строительстве, образовании, медицине.

Источник фото: телеканал «360»

По итогам встречи программа была расширена и дополнена. Теперь проблемы цифровизации обсудят на Госсовете с президентом России.