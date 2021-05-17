Илон Маск обвалил стоимость биткоина, а потом взял свои слова назад

Илон Маск написал, что Tesla не продавала биткоины. Это заявление он сделал после своего туманного ответа на сообщение одного из пользователей Twitter о возможной продаже компанией криптовалюты. На фоне этого высказывания биткоин в первый раз почти за три месяца снизился в цене и стал стоить меньше 45 тысяч долларов.

«Чтобы прояснить слухи, Tesla не продавала биткоины»

Как написало агентство Bloomberg, падение биктоина началось из-за поддержки Маска мнения одного из пользователей Twitter. Тот сказал, что в грядущем квартале держатели биткоинов расстроятся, когда узнают, что Tesla избавилась от биткоин-активов. Их стоимость ранее оценивали в 1,5 миллиарда долларов.

«В самом деле», — ответил Маск на высказывание пользователя.

Агентство заявило, что 16 мая Маск несколько часов дискутировал с пользователями Twitter, которые критиковали изменение его позиции в отношении криптовалюты. Бизнесмен отмечал, что это связано с темой экологии. В частности, с потреблением электроэнергии для совершения биткоин-транзакций.

Компания Tesla ранее известила Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), что вложила в январе в биткоин 1,5 миллиарда долларов. После этого заявления биткоин подорожал на 23%. Представители Tesla отметили, что вложилась в криптовалюту ради «дальнейшей диверсификации и увеличения прибыли от денежных средств».