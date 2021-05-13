Tesla перестала продавать свои электромобили за биткоины

Электромобили Tesla больше нельзя купить за биткоины. Американский производитель приостановил прием криптовалюты из-за неэкологичности ее получения. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск.

«Tesla приостановила продажи транспортных средств с помощью биткоина. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для добычи и транзакций биткоина», — заявил глава компании в Twitter.

Он добавил, что Tesla не будет продавать свои биткоины. Приобрести криптовалюту будет нельзя до тех пор, пока ее добыча не перейдет на устойчивые источники энергии. По словам Маска, криптовалюты имеют многообещающее будущее. При этом он подчеркнул, что нельзя допустить развития таких денег за счет «огромной цены для окружающей среды».

За последние сутки стоимость биткоина упала почти на 17%. Цена криптовалюты подошла к отметке 46,95 тысячи долларов. В конце апреля держатели биткоина потеряли 3,7 миллиарда долларов из-за уменьшения его стоимости.