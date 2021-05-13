Заявление Илона Маска обрушило курс биткоина на 17%

Более чем на 17% снизилась стоимость биткоина после заявления Илона Маска о приостановке продаж электромобилей Tesla за криптовалюту. Предприниматель обеспокоен быстрым ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткоина.

Сразу после заявления американского миллиардера криптовалюта упала на 17% — до 46 795 долларов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на крупную биржу Binance. Сейчас стоимость поднялась до 51 250 долларов.

По данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, цена биткоина снижалась на 11,85% — до 50 627 доллара. По состоянию на 09:48 по московскому времени стоимость биткоина составляет 51,154 доллара, цена упала за последние 24 часа на 10,47%.

Биткоин поставил рекорд 14 апреля, его стоимость тогда достигла 64 854 долларов.

Зимой этого года Илон Маск заявил о том, что биткоин теперь можно использовать для покупки электромобилей Tesla. Однако это привело, как сообщил в Twitter американский предприниматель, к быстрому росту использования ископаемого топлива для майнинга биткоина.

«Мы обеспокоены быстрым ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткоина, особенно угля, который имеет худшие показатели выбросов среди какого-либо топлива», — написал он в Twitter.

Илон Маск решил запретить продавать Tesla за биткоины, чтобы не наносить вред природе.