Курс биткоина упал ниже 50 тысяч долларов впервые с начала марта

Стоимость биткоина опустилась ниже 50 тысяч долларов впервые с 8 марта текущего года, сообщил сервис CoinDesk.

По информации радиостанции «Говорит Москва», что утром 23 апреля цена криптовалюты упала более чем на 10% и составила 49 тысяч 98 долларов. За последние девять дней цена биткоина уменьшилась на 15 тысяч долларов. 14 апреля она достигла своего максимума — 64 тысячи долларов.

Специалисты считают, что падение криптовалюты связано с решением президента США Джозефа Байдена повысить налог на прирост капитала для богатых. Помимо прочего, стоимость биткоина могла снизится из-за единовременной выплаты налога на криптовалюты американскими инвесторами, написало ИА НСН.

Директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объяснил, выгодно ли сейчас инвестировать в биткоин. Он считает, что пока это слишком рискованный финансовый инструмент, однако у него есть «хорошее будущее»