Бездомные собаки в ХМАО нападают и убивают прохожих. Виноваты в этом сами люди

Стаи бездомных собак захватили ХМАО, и многие из них из-за голода ведут себя очень агрессивно. В городе Лангипас животные напали на женщину и загрызли ее насмерть. Подобные атаки происходят не в первый раз, и жители просят власти разобраться с проблемой.

Что произошло?

По сообщениям РЕН ТВ, в городе Лангипас стая бродячих собак поздно вечером напала на женщину. Атака произошла в промзоне. По словам мужа погибшей, она каждый день проходила по этой дороге.

Как показал медосмотр, женщина боролась изо всех сил, но отбиться от собак так и не смогла. Когда ее доставили в больницу, на ней не было ни одного живого места, а сама она впала в кому. Медики боролись за ее жизнь шесть часов, но женщина умерла, так и не придя в сознание.

Отмечается, что в районе промзоны часто слышен собачий лай, а сами животные регулярно пристают к людям.

В СК уже открыли дело по факту гибели женщины, чтобы определить все обстоятельства произошедшего, а также виновных в ее смерти.

Проблема всего округа

Местные жители отмечают, что бездомные собаки давно наводнили город, да так сильно, что к ним уже успели привыкнуть. Одна женщина рассказала, что по городу часто бегают большие собаки, когда-то на улицах можно было встретить даже алабая. Особенно сердобольные жители собак подкармливают, но похоже корма на всех не хватает, поэтому иногда они нападают на прохожих.

«За этот год много появилось [собак], очень много людей уехали, собак побросали, много породистых бегают», — отмечает местное население.

В siapress.ru добавляют, что это не первое нападение в Лангипасе. Ранее, 8 ноября, бродячие псы набросились на женщину с ребенком возле больницы. Вообще проблема распространения бездомных животных характерна для всего ХМАО. Так в Советском собака искусала четырехлетнего мальчика, а в Сургуте псы набросились на ребенка возле стройки.

Кто виноват?

В том, что по округу расплодились бездомные собаки, атакующие людей, обвиняют всех подряд. Например, одни говорят, что виноваты сами горожане, которые подкармливают животных и иногда даже строят им будки. Другие считают, что проблема в бездействии властей, а третьи сваливают вину на зоозащитников.

Губернатор округа Наталья Комарова заявила, что в возникновении проблемы виноваты сами люди. Сначала они заводят собаку, а потом как наиграются ею, выбрасывают на улицу.

А потом сидим, обсуждаем это. Самое плохое, когда безнадзорные животные создают опасность для людей, а они ни в чем не виноваты. Виноват каждый из нас Наталья Комарова Губернатор ХМАО

Администрация Лангепаса попыталась всю вину перенести на закон «Об ответственном обращении с животными». Мол, из-за того, что после отлова бездомных животных и проведения необходимых медицинских процедур, их нужно выпускать обратно на улицу, обезопасить жителей не получится.

Один из авторов закона и депутат Госдумы Владимир Бурматов в разговоре с siapress.ru быстро отмел эту аргументацию. Он напомнил, что, во-первых, тысячи владельческих собак находятся на самовыгуле. Во-вторых, они не стерилизованы и часто между собой скрещиваются.

«Дальше у них появляется потомство, которое оказывается на улице. А вот вам ответ, откуда берутся бездомные собаки в Югре. Они берутся отсюда. Хозяева забирают собачку с улицы после того, как она погуляла, а потомство ее заберут? Нет, их выкидывают на улицу. И это первое поколение бездомных животных», — сказал он.

И, как сказала Комарова, часто собаки оказываются на улице, потому что их выкинули хозяева. При этом надо понимать, что за нападение собаки — владельческой или бездомной — на человека никого не наказывают. По словам Бурматова, это происходит, потому что чиновники не выполняют свою работу.

Как решить проблему?

В администрации Лангипаса на запрос РЕН ТВ о том, как власти будут решать проблему с дворнягами, не ответили. А вот управление ХМАО в 2021 году приняло новый план по обращению с животными. Главная идея — у каждого животного должен быть хозяин. Проект включает в себя постройку новых приютов, активную работу с ветклиниками и волонтерами, а также обучение жителей тому, как надо обращаться с животными.

В регионе на реализацию плана выделили 39 миллионов рублей, в муниципалитетах — 200 миллионов. На данный момент из зарегистрированных 38 621 животных всего 3 800 собак не имеют владельца. Об этом рассказала Наталья Комарова.

«Размещены в приютах — 2 380, чипированы — 3 821, вакцинированы от бешенства — 3 379, стерилизованы — 2 534. Выпущены в прежние места обитания 1 441 животных», — добавила она.

Власти планируют построить по одному новому приюту в Ханты-Мансийске, Югорске, Мегионе и Нефтеюганском районе. Однако есть мнение, что одними приютами проблему не решить.

Руководитель Ветеринарной службы ХМАО Александр Зуев отметил, что учреждения будут заполнены под завязку животными за год — два, но что дальше? Их ведь нужно еще содержать на какие-то деньги. Одно животное будет обходиться в 200-300 рублей в день, поэтому необходимо не приюты строить, а менять законодательство, беря под контроль численность животных и избавляясь от понятия «бездомное животное».