Озвучено число приютов, которых не хватает в России для бездомных кошек и собак

Российские регионы жалуются на нехватку приютов для бродячих животных. По данным Минприроды, в стране нужно построить около 785 заведений, чтобы разместить там всех бездомных кошек и собак. В Госсовете Татарстана предложили временный выход из ситуации. Об этом написала «Парламентская газета».

Например, можно оборудовать временные пункты в пустующих зданиях. Там можно прививать и вакцинировать животных. Законопроект по этой инициативе Госдума может рассмотреть до конца осени. Депутаты также предлагают привлекать к строительству приютов бизнесменов.

На согласование в правительство отправлена доработанная версия законопроекта, который позволит властям заключать с предпринимателями соглашения на строительство приютов для бездомных животных, рассказал депутат Владимир Бурматов.

«Представители различных организаций, социально ответственного бизнеса говорят мне, что они готовы строить приюты и передавать их субъектам РФ. А регионам останется оплачивать только содержание животных», — пояснил он.

Второй законопроект, который находится на рассмотрении, в случае принятия позволит размещать приюты на землях сельхозназначения. На таких участках уже расположены здания, где держат собак и кошек, но формально признать их приютами нельзя. Пока местные власти не имеют права работать с ними, пояснил Бурматов.