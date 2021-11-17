Цифровая база животных из приютов появится в Москве

Цифровую базу животных, которые живут в приютах, создадут в Москве. Об этом сообщил RT со ссылкой на mos.ru.

«Столичное правительство работает над созданием общей электронной базы для всех приютов бездомных животных. В ней будут собраны анкеты собак и кошек, оказавшихся на попечении приютов», — говорится в сообщении.

В базу внесут такую информацию, как: вид, пол, вес, окрас, возраст, ветеринарные документы.

В данный момент в Москве около 17 тысяч животных живут в приютах.