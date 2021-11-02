Бездомные собаки покусали двух человек в Ростове

Бездомные собаки напали на мужчину и его 12-летнего сына в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Местная жительница стала свидетельницей нападения. Она выступила за отлов бездомных животных и написала жалобу на портале гражданских инициатив.

«На моих глазах на площадке собака накинулась на мужчину и мальчика и укусила их. Никто не ожидал такой агрессии от дворняжки», — говорится в сообщении.

В администрации рассказали, что официальной жалобы от местных жителей пока не поступало, но они отправят заявку на отлов собак в Центр безнадзорных животных.