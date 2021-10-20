Животные напали на ребенка на Сахалине

Бездомные собаки напали на малолетнего ребенка. Сахалинские следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на прокуратуру региона.

Ситуация произошла в городе Долинске. На данный момент не поступало информации о состоянии пострадавшего и степени полученных травм. МКУ «Управление городским хозяйством» займется отловом бездомным животных для того, чтобы пресечь подобные ситуации в дальнейшем.

Ранее стало известно, что потерявшийся кот Ося из музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербурга вернулся домой. Сотрудники музея накормили животное и дали ему все необходимые лекарства.