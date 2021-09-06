Бесплатные «Пушкинские карты» уходят с рук. Покупать их опасно и глупо

На сайтах объявлений начали продавать «Пушкинские карты», которые бесплатно может оформить любой россиянин от 14 до 22 лет. Диапазон цен — от 300 до 2,5 тысячи рублей. На самой карте изначально лежат три тысячи, которые владелец может потратить на поход в музей или театр. Но продавцы таких карт вместо денег могут получить статью, а покупатели — штраф.

Что такое «Пушкинская карта»?

«Пушкинская карта» — возможность для молодых людей от 14 до 22 лет бесплатно посетить музеи, театры, выставки — в общем, приобщиться к культуре. Оформить ее может любой россиянин соответствующего возраста: нужно только зарегистрироваться на «Госуслугах» и подтвердить свой аккаунт. Тогда вам станет доступно приложение «Культура. Госуслуги», где можно выбрать мероприятие себе по вкусу и оплатить его с «Пушкинской карты».

У каждого пользователя на карте уже есть три тысяч рублей, которые сохранятся до 31 декабря 2021 года. В 2022 году на карту пользователей, которые еще не достигли 23 лет, положат еще пять тысяч рублей. Здесь «360» рассказывал, куда сходить по «Пушкинской карте» в Подмосковье.

Пока оплатить картой лишь часть билета нельзя, как и пополнить счет самостоятельно. При желании средства за билеты можно вернуть, если попасть на мероприятие вы не можете, — сумма будет зачислена обратно на карту.

Продажа «Пушкинской карты»

Обналичить эти средства нельзя, только потратить на мероприятия партнеров карты. Однако особо предприимчивые россияне все же пытаются извлечь материальную выгоду из того, что государство решило сделать культурный досуг для молодежи проще. На «Авито» появились многочисленные объявления о продаже «Пушкинских карт».

Те владельцы, которым карта, по их мнению, пригодиться не может, предлагают купить ее другим. Цены разнятся от 300 до 2,5 тысячи рублей — в зависимости от жадности продавца. Причем в некоторых объявлениях люди пишут, что ставят низкую цену, например, 500 рублей за три тысяч «бонусных» на карте, так как продают их едва ли не оптом.

Некоторые продавцы даже объясняют, почему решили избавиться от «Пушкинской карты». Чаще всего это отсутствие интереса к культурным мероприятиям: «она мне бесполезна», «не хожу в музеи и театры», «деньги более интересуют», «продаю из-за ненадобности», «лучше приобрету билеты на рэп-концерт» и так далее.

Другие жалуются, что карта бесполезна в их родном городе — некуда идти: «в городе нет музеев», «в моем городе негде сходить», «отдаю, ибо в провинциях из выбора только краеведческие музеи, которым самим уже пора в музей» и все в том же духе. Один из продавцов отличился, объяснив, что карту оформил, но воспользоваться ей не может, так как служит сейчас в армии, а вот деньги там пригодятся.

Ловушка для мошенника

Создатели карты предусмотрели такой корыстный подход. В правилах использования «Пушкинской карты» четко прописано, что сама она именная, такими же являются и билеты, которые с ее помощью можно приобрести.

Если за поход в театр или музей вы платите «Пушкинской картой» онлайн, именные билеты приходят на почту, а на входе у вас могут проверить документы. Если же вы хотите оплатить визит этой картой на месте, паспорт придется показать прямо в кассе. Вскоре разработчики планируют сделать специальные QR-коды, чтобы проверить собственника было проще.

Тем не менее пока карты продаются на «Авито», предложений много, а пользуются ли они спросом, остается только гадать. Юрист Валерий Рыжков объяснил «360», что на самом деле за продажу и даже за покупку чужой именной карты можно ответить по закону, если нарушение обнаружат.

Человек использует карту, которая ему не принадлежит — уголовная ответственность за это не предусмотрена, но есть административная ответственность. Это примерно аналогично тому, когда люди используют не принадлежащие им карты для проезда в общественном транспорте Валерий Рыжков.

Если у вас обнаружат билеты, купленные по чужой карте, могут просто не пустить на мероприятие, а могут вызвать полицию. В таком случае карту заберут, составят протокол, а затем привлекут к ответственности после проверки.

«Ответственность предусмотрена и для покупателя, потому что он знал, что эта карта носит персональный характер, и он не имеет права пользоваться этими услугами, и для продавца», — отметил Рыжков.

Но в случае с «Пушкинскими картами» покупатель, захотевший получить то, что ему не положено, находится в большей зоне риска, чем тот, кто решил незаконно заработать на государственной программе поддержки. А все потому, что найти продавца может быть очень сложно, а вот покупателю при должной работе контролирующих органов от ответственности уйти будет тяжело.

«Такого рода карты не подлежат передаче третьим лицам, это можно интерпретировать как незаконное предпринимательство. Нечестные на руку люди всегда стараются найти лазейку и заработать. Здесь необходимо контролировать процесс покупки билетов, а в случае обнаружения нарушений привлекать правоохранительные органы», — заключил юрист.