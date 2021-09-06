Объявления о продаже «Пушкинских карт» появились в Сети

Владельцы «Пушкинских карт», по которым можно посещать музеи, театры, выставки, выставили свои карты на продажу в интернете. В частности, объявления появились на «Юле» и «Авито».

По данным TJournal, на «Авито» выставлены 296 таких объявлений. Большинство владельцев указали, что им эти карты не нужны. Люди предлагают их купить за цену от 350 до 2,5 тысячи рублей. Некоторые продают карту номиналом три тысячи рублей за ту же стоимость, таким образом они хотят обменять карту на наличные. Некоторые написали, что у них есть несколько «Пушкинских карт».

В пресс-службе «Юлы» изданию рассказали, что на площадке запрещены по умолчанию цифровые товары и материалы, которые передаются виртуально. Подобные объявления блокируются. Пресс-служба «Авито» не дала комментариев.

«Объявления о продаже — это, скорее всего, мошенничество», — заявили сайту 59.ru в министерстве культуры Прикамья.

«Пушкинская карта» — карта с номиналом три тысячи рублей. Ее могут получить граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет.